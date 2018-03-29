Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na Dava Açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında 27 Mart'ta partisinin TBMM Grup Toplantısındaki açıklamalarından dolayı 250 bin liralık tazminat davası açtı.
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