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29 Mart 2018 11:56 | Son Güncelleme: 29 Mart 2018 11:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na Dava Açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında 27 Mart'ta partisinin TBMM Grup Toplantısındaki açıklamalarından dolayı 250 bin liralık tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na Dava Açtı

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Etiketler: cumhurbaşkanıdava


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