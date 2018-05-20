Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te İzzetbegovic ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı İzzetbegovic ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı binasına gelişinde İzzetbegovic ile tokalaşarak gazetecilere poz verdi.

Erdoğan ve İzzetbegovic, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

"Hoşgeldin Reis" pankartıyla karşılandı

Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanlığı binasına gelişinde "Hoşgeldin Reis" yazılı pankartlar taşıyan yüzlerce Boşnak ve Türk vatandaşlar karşıladı. Erdoğan ve İzzetbegovic ile birlikte vatandaşları selamladı.

Erdoğan, Bosna Savaş Gazisi Mujo Aganovic ile bir süre sohbet etti.

Heyetlerarası görüşmeye de katılacak olan Erdoğan ve İzzetbegovic, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: aa