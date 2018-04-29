Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye dönüm noktasında



Kongre öncesi Küçükçekmece'de halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tam bir kırılma noktasındayız zira Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile artık bir dönüm noktasına gelmiştir ve bu dönem noktası Türkiye'nin ileri atılım noktası olacaktır. Bu aralar malum Türkiye'de terörle mücadelemizi başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. Şu anda Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 4500'e doğru ilerliyor. Kuzey Irak'ta 300'e yakın terörist etkisiz hale getirildi. Mehmetçiğimiz aldığı ilanla yola kararlılıkla yürüyor." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Genç kardeşlerimizi selamlıyorum, işçi emekçi kardeşlerimize, ülkemizin bayrağını dalgalandıran tüm gençlerimize selamlarımı yolluyorum. Afrin'de, Cudi'de Gabar'da bizi teröristlerden koruyan mehmetçiğimizi, jandarmamızı, korucularımızı selamlıyorum.Fırat Kalkanı'nda ve Zeytin Dalı Harekat'ında şehit olan askerlerimizi Allah'tan rahmet diliyorum. Bu ülke asırlardır ölümü öldüren askerler sayesinde ayaktadır, Rabbim şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin.

RÜZGAR GÜLÜ GİBİ YÖN DEĞİŞTİRENLER...

Siyaset özünde millete hizmet yarışıdır. Siyasetçinin de görevi oyunu aldığı seçmene en güzel en kaliteli şekilde hizmet etmektir. Siyaset ilkelerle, belli değerlerle yapılan, yapılması gereken iştir. Ahlakı olmayan siyasetin ne millete ne ülkeye faydası olur. Rüzgar gülü gibi yöne değiştiren bir siyasi anlayış popülizm bataklığında debelenmeye mahkumdur. Türk siyasi hayatı bu açıdan ibret verici hadiselerle doludur. 3 kuruşluk menfaati için 40 takla atan şahsiyet fukaraları vardır, darbecilere selam duran, tankları görünce sıvışıp kaçan korkaklar da vardır, Türk siyasetinde ülkenin bekası için kurşun yağmuruna tutulanlar olduğu gibi, ülke düşmanlarına yancılık yapan şahsiyetlere de rastlanır.

EY 15 MİLLETVEKİLİ...

Bu ülkenin siyasi geçmişi, bir bakıma ilkeli siyaset yapanlarla ahlaksız siyasetçilerin mücadele sahası olmuştur. Bu ülkede siyaset irtifa kaybettirenlerin çıkarları için haysiyetlerini dahi tezgaha koyan muhterislerdir. Bugün CHP işte bu kötülüğün temsilcisi olmayı kimseye bırakmamıştır. CHP'nin açtığı kirli milletvekili tezgahı şimdi yine var. Dün olduğu gibi CHP bugün de siyaseti kabzımal pazarlığına dönüştürdü. Ey 15 milletvekili siz nasıl oluyor da iradenizi bu kadar ucuza satıyorsunuz? Bu şahsiyetsizliktir. Sizin şahsiyetiniz olgunlaşmamış, yok demektir.

CHP'NİN GÖZÜ YAŞLI VEKİLLERİNİ GÖRÜNCE ÇOK ÜZÜLDÜM

CHP'nin ikram ettiği o gözü yaşlı vekillerini görünce çok üzüldüm. Eyvah dedim. Siyaset parlamanetosu ne hale gelmiş. Milletimiz meseleyi çok net gördü. Bu hamlenin anamuhalefet partisini itibarsız hale getirme noktasında olduğunu görüyorum.