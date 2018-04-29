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29 Nisan 2018 12:02 | Son Güncelleme: 29 Nisan 2018 12:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye dönüm noktasında

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresi öncesi halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye dönüm noktasında


Kaynak: Ajanslar

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