Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olaylı derbi yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Yeşilay'ın ödül töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Yeşilay'ın ödül törenine katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada şu mesajları verdi:

"EVLATLARIMIZ NE KADAR SAĞLIKLI OLURSA..."

Bir milletin en büyük hazinesi, en büyük güç kaynağı, ruhen, zihnen ve bedenen sağlıklı nesillere sahip olmasıdır. Evlatlarımız ne kadar zinde, ne derece sağlıklı olursa ülkemizin geleceği o kadar parlak, o kadar aydınlık olur. Gençlerini alkol, içki, uyuşturucu, sigara, kumar, terör gibi dehlizlerde kaybeden ülkelerin istikbali karanlıktır.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN EN BÜYÜK GELİR KAPISI"

Bizim gibi iddia sahibi ülkelerin başına musallat edilen PKK gibi terör örgütlerinin en büyük gelir kapısı uyuşturucu ticaretidir.

"BİZİM İNANCIMIZDA BÖYLE BİR ÖZGÜRLÜK ANLAYIŞI YOK"

Her türlü bağımlılık bana göre kişinin harakiri yapması demektir. Bizim inancımızda da böyle bir özgürlük anlayışı yoktur. Biz insan olarak yaşatmakla mükellefiz. Bağımlılıkla mücadeleyi sadece devletin ya da Yeşilay gibi kuruluşların vazifesi olarak göremeyiz. Tam bir seferberlik ruhu içinde bu süreçte elini taşın altına koymalı.

OLAYLI DERBİ: SAĞLIKLI BİRİNİN BUNU YAPMASI MÜMKÜN DEĞİL

Dün akşamki maçta yaşadığımız hadise... Hep fair play diye konuşuyoruz. Bakıyoruz korner atışına geliyor bir futbolcu, arkadan çakmaklar, bilmem neler atılmaya başlanıyor. Ya ne oluyor? İçeride bir sıkıntı yok. Gayet güzel seyrettiğimniz bir maç var... Ülkemizin en güzide teknik direktörlerinden biri, başına 5 dikiş atılıyor. Buna hakkınız var mı? Yok. Bir kısmı inanın, kişi kimdir bilmiyorum Allah-u alem alkoliktir. İnanın öyle. Çünkü sağlıklı birisinin bunu yapması mümkün değil, olmaz. Var burada bir şey, burada bir su kaçığı var. Bizim bunu kontrol altına almamız lazım.

"MİLLİ SEFERBERLİK RUHUYLA MÜCADELEYE DAVET EDİYORUM"

Bağımlılık aldı başını gidiyor. İki yaşında, üç yaşında çocuğun elinde telefon. Teknolojinin esiri altına gidiyoruz. Bağlanacak bir dost, bir arkadaş ya da bir aile ferdi bulamayan gençlik çareyi sanal ortamlardaki sahte karakterlerde arıyor. Çocuklar internet zorbalarının tuzağına düşebiliyor. Ruhundaki açlığı giderememiş çocuklarımız DEAŞ gibi FETÖ gibi ihanet şebekelerinin ağına takılabiliyor. Bizim buna sessiz kalmamız mümkün değil. Milletimizi seferberlik ruhuyla mücadeleye davet ediyorum. Bağımlılıkla mücadele bir vatan görevidir.

Kaynak: AA