Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ruhani bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye gelen İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü. Ruhani, daha sonra Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde üçlü zirve toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki karşılama töreninin ardından, iki lider Türkiye ve İran bayrakları önünde el sıkışarak gazetecilere poz verdi.

Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma yemeği sonrasında Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Karşılamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı gerçekleşen görüşme saat 10.55'te başladı. İki liderin görüşmesi bir saat sürdü.

Zirve çerçevesindeki görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslar arası konular hakkında fikir teatisinde bulunuldu.

İki lider en son İstanbul'da görüştü

Erdoğan ve Ruhani en son 7 Mart'ta telefonla görüşmüştü. İki lider, başta Doğu Guta olmak üzere Suriye'deki son gelişmeleri ela almış, Doğu Guta'daki dramın son bulması için ateşkesin hayata geçirilmesi çabalarının hızlandırılması konusunda mutabık kalmışlardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi kapsamında İstanbul'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile 13 Aralık 2017'de Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nde bir araya gelmişti.

"Suriye" konulu üçlü zirve daha önce 22 Kasım 2017'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılımıyla Soçi'de yapılmıştı.

Ruhani-Putin görüşmesi başladı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı.

Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi" ev sahibi olarak çalışma yemeği verecek.

Zirvenin ardından üç lider ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: AA