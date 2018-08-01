Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdam Meclisten geçtiğinde onaylarım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Nurcan Karakaya ve Mustafa Bedirhan Karakaya'nın cenaze töreninde "İdam parlamentodan geçerse ben onaylarım." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Nurcan Karakaya ve Mustafa Bedirhan Karakaya'nın cenaze töreninde 'İdam parlamentodan geçerse ben onaylarım.' dedi.

"MECLİS'TEN GEÇERSE BENİM ONAYLAMAMA GİBİ BİR DURUMUM OLMAZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Şehidemiz kardeşimize ve evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Makamlarını söylemeye gerek yok. "Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz. Onlar diridirler" böyle buyuruyor Allah Teala. Yerleri Peygamber Efendimizin yanıdır.

Bu terör örgütünün nasıl müptezel, nasıl alçak olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bunların inine girdik ve gireceğiz. Bunların peşini bırakmak yok. Bunlarla mücadelemiz son terörist kalana kadar devam edecek. Birileri bu bölücü terör örgütünün yanında olarak bunlara yol açıyorsa da biz bunların peşini bırakmayacağız. Bu mücadeleyi devam edeceğiz. İdam konusunda hassasiyetimi biliyorsunuz. Meclis'ten geçerse bunun benim onaylamama gibi bir durumum olamaz. Bununla ilgili adımlar atacağız." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Saygıdeğer kardeşlerim, hanfendiler, beyefendiler, aziz Müslümanlar, şuanda huzurlarında bulunduğumuz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Makamlarını ifade etmemize gerek yok, makamları belli.

"BİR GERÇEĞİ TÜM DÜNYAYA DA DUYURMAK İSTİYORUZ"

Şehitlerimizi böyle bir yüce makama uğurluyoruz, burdan bir gerçeği tüm dünyaya da duyurmak istiyoruz. Bu bölücü terör örgütünün ne kadar alçak olduğunu bu çocuk katili ve hanım kardeşimizin katili olarak görmüş bulunuyoruz.

Teröristler bu katliamın bedelini ağır bir şekilde ödeyecekler.

Kaynak: Ajanslar