Cumhurbaşkanı Erdoğan Kara Harp Okulu töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Kara Harp Okulu'nda düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

"2016-2017 YILLARINDA HARP OKULLARINDAN MEZUN VEREMEDİK"



İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bilindiği gibi 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tüm Harp Okullarımızı Milli Savunma Üniversitemizin bünyesinde toplayarak yeniden yapılandırmıştık. 2016 -2017 yıllarında Harp okullarımızdan Türk öğrenci mezun edemedik.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında ve bu yılın Temmuz ayında 3 bin teğmeni TSK'mıza kazandırdık.

"YENİDEN YAPILANDIRMA SONRASI HARP OKULLARI İLK MEZUNLARINI VERİYOR"

Bugün yeniden yapılandırma sonrası harp okullarımızın ilk mezunlarını veriyoruz. İnşallah yarın Balıkesir'e gidecek, astsubaylarımızın mezuniyet törenlerinde onlarla ve aileleriyle birlikte olacağız. Milli Savunma Üniversitemiz önümüzdeki Ekim ayında toplam 6 bin 125 Türk, ve 22 ülkeden 661 misafir askeri öğrencisiyle yeni eğitim öğretim yılına başlayacaktır.

Böylece 15 Temmuz'un ardından başlayan yeniden yapılanma süreci büyük ölçüde tamamlanmış ve harp okullarımız tam kapasiteyle faaliyetlerini yürütüyor olacaktır.

"ASKERİ OKULLAR KAPATILDI DİYE PROPAGANDA YAPIYORLAR"

Bazıları askeri okullar kapatıldı diye propaganda yapıyor. İşte burada olduğu gibi harp okullarımız, astsubay meslek yüksek okullarımız faaliyetlerini sürdürüyor. Sadece ihtiyaç kalmadığı için askeri liseler kapatıldı. Öğrenci sayısı 9 bin 500'ün üzerindedir.

Sadece bu yıl üniversitemize bağlı okullara 4 bine yakın yeni öğrenci alınacak. Görüldüğü gibi askeri okullar kapanması bir yana, kapasitesi ve faaliyet alanı daha da genişleyerek ülkemize hizmet etmeyi sürdürüyor.

"BURADAKİ ZİHNİYETİ DEĞİŞTİRMEK MECBURİYETİNDEYİZ"

Bunun kadar önemli bir başka husus da askeri okullarımızdaki eğitim öğretimin içeriğidir. TSK'mızın personel ihtiyacını karşılama konusundaki reformumuzu tabelayla sınırlı tutarsak kendi kendimizi kandırmış oluruz. Asıl buradaki zihniyeti değiştirmek mecburiyetindeyiz.

"TSK'MIZI EN İLERİ DÜZEYE ULAŞMAK NOKTASINDA KARARLIYIZ"

Türkiye'nin sürekli darbe ve cunta üreten değil, ülkesini ve milletini en iyi şekilde savunacak bir orduya ve insan gücüne ihtiyacı vardır. Milli savunma üniversitemizin çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini biliyorum. Ancak içerik konusunda henüz arzu ettiğimiz seviyeye gelemediğimizi düşünüyorum. Kurumsal açıdan yeniden yapılanma sürecini tamamladığımıza göre, artık tüm enerjimizi ve zamanımızı içerik üzerinde yoğunlaştırabiliriz.

TSK'mızı sadece silahıyla, sadece insan gücüyle, sadece fiziki performansıyla değil aynı zamanda hayata, dünyaya ülkemize üstlenilen sorumluluklara bakış açısıyla da en ileri düzeye ulaştırmak noktasında kararlıyız.

Kaynak: Ajanslar