Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'ye hareket etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "CAN" ile 14.20'de Özbekistan'dan Güney Kore'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Güney Kore'ye Buhara Uluslararası Havaalanı'ndan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziraat Mirziyoyev ile Buhara Bölge Valisi Uktam Barnoyev uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Güney Kore'ye gitti.

GÜNEY KORELİ ÖĞRENCİ: ERDOĞAN İLGİ ODAĞI OLACAK

YTB'nin "Türkiye Bursları" ile eğitim gören Güney Koreli Eom, "Sayın Erdoğan Kore'ye geldiğinde medyanın ilgi odağı olacak." dedi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) "Türkiye Bursları" ile eğitim gören Güney Koreli öğrenciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kore'ye yapacağı ziyaretin iki ülke ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyor.

Güney Koreli uluslararası öğrenciler, Türkiye izlenimlerini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Güney Kore'ye yapacağı resmi ziyareti AA muhabirine değerlendirdi.

Kilometrelerce uzaktan Türkiye'ye gelerek tarih, antropoloji, Türkiyat Araştırmaları ve uluslararası ilişkiler alanlarında eğitim alan Koreli öğrenciler, iki ülke arasında kültürel bağların gelişmesine de katkı sağlıyor.

Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümünde yüksek lisans öğrencisi Mina Eom, 2014'te Türkiye'ye geldikten sonra Türk halkının misafirperverlik ve yardımseverliğinden çok etkilendiğini dile getirdi.

Eom, Erdoğan'ın Güney Kore'ye yapacağı ziyarete ilişkin, "Ziyaret çerçevesinde birtakım anlaşmalar yapılacak. Sayın Erdoğan Kore'ye geldiğinde medyanın ilgi odağı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, Güney Kore'den kültürel anlamda çok daha zengin olduğunu belirten Eom, "İki ülke arasındaki ilişkiler, Kore Savaşı döneminden sonra gelişti. Türk askeri Kore savaşına katıldı ve çok şehitleri oldu. Daha sonra 2002 Dünya Kupasında iki ülke arasında oynanan maçta gösterilen dostluk, insanların hafızasına kazındı." diye konuştu.

Eom, Türkiye'nin birçok farklı kültüre ev sahipliği yapması sebebiyle, kültür ve medeniyet alanında çalışma yapmayı planlayan araştırmacılar için ideal bir ülke olduğunun altını çizerek, "Türkiye'nin dört bir yanında öğreneceğimiz çok şey var. Tarih boyunca Kore'de sadece Koreliler yaşadı ancak burada farklı kültür ve hikayeler var. Arkeoloji alanında çalışanların buraya gelmelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, AVRUPA İLE ORTADOĞU KÜLTÜRÜ ARASINDA ÖNEMLİ BİR KÖPRÜ"

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü yüksek lisans öğrencisi Hyunsoo Yoon, Türkiye'nin siyasi ve kültürel özelliklerini göz önünde bulundurarak, eğitim için burayı seçtiğini belirtti.

Yoon, "Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu kültürü arasında önemli bir köprü. Türkiye, farklı bir ülke olduğu için ilgimi çekti. Kore'de üniversiteye girdiğimde Ortadoğu ile ilgili daha ayrıntılı okumak istemiştim." dedi.

"TÜRKİYE'YE İSLAM MEDENİYETİNİ ARAŞTIRMAK İÇİN GELDİM"

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü doktora öğrencisi Younghee Lee de 5 yıldır Türkiye'de yaşadığını, Ortaçağ Tarihi ve İslam Medeniyeti üzerine araştırmalar yaptığını söyledi.

Lee, eğitim için Türkiye'yi seçme kararına ilişkin, "İslam Medeniyeti hakkında çok meraklıydım ve bu alana ilgi duyarak araştırmaya başladım. Konu hakkında daha detaylı bilgilere ulaşabilmek için yüksek lisansı bitirdikten sonra YTB ile tanıştım ve İslam medeniyetini araştırmak için Türkiye'ye gelmeye karar verdim." ifadelerini kullandı.

"OSMANLI VE TÜRK TARİHİ DÜNYA TARİHİ İÇİNDE ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP"

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Bölümü yüksek lisans öğrencisi olan Dongin Lee de 5 yıl önce Türkiye'ye yaptığı bir geziden çok etkilendiğini ve burada eğitim almaya karar verdiğini anlattı.

Lee, Güney Kore'de özel ders aldığı Türkçe öğretmeni sayesinde Türkiye Burslarından haberdar olduğunu belirtti.

Dünya tarihini tam olarak anlayabilmek için Osmanlı ve Türk tarihinin öğrenilmesi gerektiğini vurgulayan Lee, "Kore'de dünya tarihi öğrenirken genel olarak Batı tarihini öğreniyoruz. Onun için bu duruma üzülüyorum. Çünkü Osmanlı ve Türk tarihi dünya tarihi içinde önemli bir yere sahip." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ajanslar