Cumhurbaşkanı Erdoğan: Girdik, giriyoruz...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de yaptığı konuşmada Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Her an müjdeyi verebiliriz" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrin'e girdik giriyoruz. Artık an meselesi. Sizlere her an bu müjdeyi verebiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Bugün başka bir heyecana sahipsiniz. Mardin, Türkiye'nin özü, özeti, aynası olan bir şehirdir.

Biz kardeşlik içinde yürüyen bir Mardin görmeyi arzu ediyoruz. Tek millet dediğimiz zaman ne diyoruz. 81 milyon tek millet. Bizi bölemeyecekler, parçalayamayacaklar.

SABIR SABIR YETTİ ARTIK

Biz 780 bin km'ye nerelerden geldik biliyor musunuz? 18 milyon km'den buralara geldik. Bir terör koridoru ki oradan devamlı taciz ediliyoruz. Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa taciz ediliyor. Sabır sabır sabır... Yetti artık dedik. Öyleyse gireceğiz... Bize dost görünenler girmeyin dedi. Sizi çok dinledik girmedik. Ne oldu? Roketlerle devamlı tacizler devam etti. Dedik artık durmayacağız. Ya Allah bismillah yürüdük.

Bunlara çok söyledik, 'Bak, yanlış yapıyorsunuz, hem teröre karşıyız diyorsunuz hem de teröristlerle beraber hareket ediyorsunuz. Bunun bedelini, faturasını ağır ödersiniz.' Nitekim öyle oldu. Paraları bol, paraları bol olduğu için 5 bin tır silah gönderiyor, 2 bin kargo uçakla silah gönderiyor. Ne oldu? Şimdi hepsini bulduk teröristler kaçıyor, biz silahları topluyoruz.

Afrin'de vurduk, Kandil'de vurduk vurmaya da devam edeceğiz. Çünkü bunlar benim milletimi bölmeye çalışıyorlar.

Mardin'in Derik ilçesinde görev yaparken şehit edilen kaymakamımız Muhammed Fatih Safitürk'ü rahmetle yad ediyoruz.

Bugünden geriye dönüp baktığımızda bölücü örgütün, Kobani olaylarıyla çukur eylemleriyle ne yapmaya çalıştıklarını şimdi çok daha iyi anlıyoruz. Bu örgüt islam düşmanı bir örgüttür. Masum sivilleri kalkan yapacak kadar, ana kucağındaki bebekleri katledecek kadar vahşi bir örgüttür. Kürt ve arap kardeşlerimin bölücü terör örgütün kime ve neye hizmet ettiğini artık kavradığına inanıyorum.

Milletten aldığı yetkiyi istismar edenlere kesinlikle müsamaha göstermeyiz.

KANDİL'DEKİ ÇAPULCULARA PEŞKEŞ ÇEKENLER

Siyaset, söyleyecek sözü, hayata geçirecek projesi, millete ve ülkeye faydalı teklifi olanlar için halen en büyük fırsattır. Ancak milletten aldığı yetkiyi istismar edenlere, vatandaşlarımızın kendilerine sunduğu imkanları Kandil'deki çapulculara peşkeş çekenlere de kesinlikle müsamaha göstermeyiz.

Mardin'de şimdiden oteller dolmuş durumda. Bir huzur kenti haline geldiğiniz zaman bu ekonomiye de olumlu yansıyor. Biz Mardin'i Mardinli kardeşlerimi ihmal etmedik. Ekonomiyi büyütürken özgürlüklerden taviz vermedik. Ülke tarihinde eşi benzeri olmayan reformları harekete geçirdik. Mardin'e son 15 yılda 25 katrilyon değerinde yatırım yaptık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongre salonu dışında halka hitabından satır başları;

Mardin yeniden adeta bir dirilişin içerisinde. Yeniden bir tarih yazmaya hazır mıyız?

(Bizi Afrin'e götür diyen halka) İhtiyaç olduğunda tabi ki ben bunu size bildireceğim. Böyle bir durum olduğu an da önce ben yürüyeceğim sonra sizi yanıma alacağım.

GİRDİK GİRİYORUZ

Afrin'e girdik giriyoruz. Artık an meselesi. Sizlere her an bu müjdeyi verebiliriz. Aldığım son rakama göre etkisiz hale gelen terörist sayısı 3569 oldu. Fetih yakın. Biz o müjdeye doğru yürüyoruz.

Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Terör koridorlarından yapılan taciz ateşlerinden bıktık ve gereğini yaptık.

