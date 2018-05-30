Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 12.00 sıralarında Fatih Camii'ne geldi. Erdoğan'a Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtuluş ve İstanbul Valisi Vasip Şahin de eşlik etti.

AÇILIŞTA KUR'AN OKUNDU

Erdoğan, cami ve türbede bir süre incelemelerde bulundu. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu açılışta İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz başta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere şehitler için dua etti.

TÜRBEYİ GEZDİ

Duaların ardından kurdeleyi kesen Erdoğan, emeği geçenlere teşekkür etti. Daha sonra beraberindekilerle türbeyi gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyon çalışmaları hakkında da yetkililerden bilgi aldı.

GEÇEN YIL DA ZİYARET ETMİŞTİ

Erdoğan geçen yıl henüz restorasyonu tamamlanmamışken yine buraya gelmiş, Fatih Sultan Mehmet'in kabri başında Kur'an okumuştu.

Kaynak: ajanslar