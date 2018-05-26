Erdoğan müjdeyi verdi: Güvenlik korucu ücretlerine zam

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor. Erdoğan'ın konuşması özetle şöyle: "Dedik mitingimize nereden başlayalım, bundan önce olduğu gibi Erzurum'dan başlatalım. Buradan kardeşlerime sevgilerimi, sayglarımı yolluyorum. Dadaşlar sizin Allah'ınıza kurban. Tanklarla, tüfeklerle milletimin üzerine gelene 15 Temmuz'da milletimiz gereğini yaptı. Şimdi, 24 Haziran'a güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. Güçlü Meclis için hazır mıyız? Cumhur İttifakı, AK Parti ve şahsımı desteklemeye hazır mıyız?

AVRUPA'YA SERT SÖZLER

Avrupa'da PKK terör örgütünün, PYD'nin, YPG'nin ön kuvveti durumunda olan HDP'ye meydanlar miting yapma müsadesi veren yönetimler, AK Parti'ye müsaade etmiyorlar. Neden, ne kadar engellersek, o kadar iyi diyorlar. İsteseniz de, istemeseniz de, Bosna Hersek size yetti. Dadaşlar size yeter. Vakit birlik vakti. Unutmayın yaparsa yine AK Parti yapar. İnşallah sizlerin desteği ile irade, erdem ve cesaret ile Türkiye şahlanacak. Hiç endişeniz olmasın. Erzurum, bizim Anadolu'daki güzel başlangıcımızın anahtarıdır.

'TERÖRİSTLER ERZURUM'A MUSALLAT OLMAK İSTEDİ AMA TUTUNAMADILAR'

İl kongremize geldiğimizde, Erzurum'un bizim için ne anlama geldiğini anlatmıştım. Erzurum kurucu şehir olması nedeniyle, birçok saldırıya ve işgale maruz kalmıştır. Budan 180 ve 190 yıl önce işgal, 1 asır önce de Sarıkamış'ın acısıyla kavrulmuştu. Ama Erzurum her zaman ayağa kalkmayı başarmıştır. Kazım Karabekir Paşa'nın sağladığı sukunet burada hala sürüyor. Bir ara teröristler Erzurum'a musallat olmak istedi, ama tutunamadılar. Dadaş'ın olduğu yerde hiç terörist olabilir mi? 24 Haziran öncesi buna çok dikkat edelim. Dadaşlar, 24 Haziran'da 6'da 6 yapmaya hazır mıyız? Gece gündüz, durmak yok, yola devam. Kardeşlerim, askerimiz,jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucumuz ile teröristlere dağları, ovaları dar ediyoruz. Cudi'de, Gabar'da Bestler-Dereler'de biz varız. İnlerine girdik, inlerine. Onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 475 oldu. Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirilen 414 oldu. Bunu biden siz istiyorsunuz, şehidimizin kanı yerde kalmasın diyorsunuz."



GÜVENLİK KORUCU ÜCRETLERİNE ZAM MÜJDESİ

Ben size diğer adaylar gibi gelip huzurunuzda palavra mı atayıp atmam. Biz bugüne kadar hiçbir zaman ne aldatan olduk ne aldanan olduk. Biz yapılanı her zaman yapıyoruz, yapmaya devam ederiz. Son dönemde terör örgütünün güvenlik korucularımızı hedef alması boşuna değil. Güvenlik korucularımız terörle mücadele daha etkin görevler üstleniyor. Gerekli şartlara sahip güvenlik korucularımızın bir kısmını uzman erbaş olarak da değerlendiriyoruz. Şimdi güvenlik korucularımızın ücretlerinde 135 liralık daha iyileştirme yapıyoruz. Bu sabah evden çıkarken torunuma dedim ki: Eymen RABİA'yı göster dedim. Bak evde Eymen hazır. Sizde hazır mısınız? Tüm Batı duysun. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet.

'O BİSİKLETE BİNMEYE DEVAM ETSİN'

Çıkmış bir tanesi diyor ki ben araba üretmem. Benim için de diyor ki 20 yıl geriden takip ediyor diyor. O bisiklete binmeye devam etsin. Kardeşlerim öbürü de kalkmış ben Kanal istanbul'u yaptırmayacağım diyor. Siz zaten 24 Haziran'da benim aziz milletim kime yürü diyeceğini biliyor. Yatırım yapmadan istihdam olur mu?"