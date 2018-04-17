Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim için kurmayları topladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, erken seçimi konuşmak için parti kurmaylarıyla bir araya geldi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım partikurmaylarıyla bir araya geldi. Görüşmenin ardından Erdoğan ve Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile görüştü.

Gündem 17 Nisan 2018 10:02 Gönül ittifakında kaybeden CHP, HDP! Harita değişiyorAKP ve MHP'nin yerel seçimlere gönül ittifakıyla girmesi halinde, CHP’den 10, HDP’den de 1 belediye ittifaka geçecek.

ERKEN SEÇİM MASADA

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bugün grup toplantısında yaptığı erken seçim çağrısı Ankara'da tüm partileri harekete geçirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Bahçeli ile saat 13:30'da görüşüp bir karara varacaklar. Bugün ise erken seçim için acil koduyla Başbakan Binali Yıldırım ve tüm kurmaylarını topladı ve şimdiden tüm stratejileri masaya koydu.

Kaynak: ajanslar