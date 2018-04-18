Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim açıklaması yapacak

Beştepe'de 13.30'da gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin görüşmesi sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15.30'da Beştepe'de açıklama yapacak.

Beştepe'de 13.30'da gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin görüşmesi sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15.30'da Beştepe'de açıklama yapacak.

Devlet Bahçeli ile görüşmüştü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dünkü grup toplantısında, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öngörüldüğü 3 Kasım 2019’a kadar sürdürülmesinin giderek zorlaşacağına dikkat çekerek 26 Ağustos 2018’de erken seçim çağrısı yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuya ilişkin açıklama yapmazken Bahçeli ile bugün görüşeceğini belirtmişti. 13.30'da başlayan ve yarım saat süren görüşme sonrası Cumhurbaşkanı'nın 15.30'da Beştepe'de açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: AjansHaber