Son Dakika!
13 Nisan 2018 21:21 | Son Güncelleme: 13 Nisan 2018 22:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Beylerbeyi Sarayı'nda Başbakan Binali Yıldırım ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile Beylerbeyi Sarayı'nda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beykoz'daki ziyaretlerinin ardından Beylerbeyi Sarayı'na geçti. Saat 20.45'te de Başbakan Binali Yıldırım Beylerbeyi Sarayı'na geldi. Görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım peş peşe Beylerbeyi Sarayı'ndan ayrıldı.

.


Kaynak: AA

Etiketler: Başbakan Binali YıldırımCumhurbaşkanı Erdoğan


0Yorum Yap