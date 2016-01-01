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Gündem 31 Mart 2018 - 14:14
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Yeditepe Bienali'nin açılış töreninde konuşmasının ardından Ayasofya'yı ziyaret etti.