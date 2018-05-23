Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan eski milletvekilleri ile buluştuğu iftar yemeğinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde eski milletvekilleriyle bir araya geldiği iftar programıın ardında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN'DAN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurdaki dalgalanma küresel bir sorun. Yerli paranızı dövizle değişmeyin! Millilik budur, vatanseverlik budur" ifadelerini kullandı.

"ÜSTESİNDEN GELEMEYECEĞİMİZ BİR SIKINTI YOK"

Gelişmelerin Türkiye ekonomisiyle bir ilgisi olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı, ''Döviz kurunun sebeplerini doğru tespit etmek gerekir. Kurdaki dalgalanma sadece ülkemizle ilgili değildir. Küresel boyutu vardır. Gelişmekte olan ülkelerde bunun etkisi daha fazla hissedilmektedir. 15 Temmuz darbe girişimindeni sınır ötesi harekatlara kadar her konuda yalnız bırakılan Türkiye benzer bir durumla karşı karşıyadır. Finans piyasalarındaki gelişmelerin ekonomimizle bir ilgisi yoktur, üstesinden gelemeyeceğimiz bir sıkıntı da yoktur'' şeklinde konuştu

Kaynak: AA