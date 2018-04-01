Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da konuşuyor

Erdoğan Ak Parti olağan kongresi öncesi konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ak Parti olağan kongresi öncesi konuşuyor.

(İsrail Başbakanı Netanyahu'ya) Senin dünyada doğru dürüst sevenin yok. Birleşmiş Milletler'de Kudüs ile ilgili attığın adım, aldığın cevap ortada. 'Benim nükleer silahım var' diye hava atma. Yeri geldiği zaman o nükleer silahlar da çalışmaz."

"Kalkmış, Afrin'de askerimizin mazlumlara zulmettiğini söylüyor. Ey Netanyahu, sen çok zayıfsın, çok garipsin. Bir defa kendine çeki düzen ver. Biz teröristlerle uğraşıyoruz ama senin derdin teröristler değil. Çünkü sen terör devletisin."

Fransız olanlar rahatsız"

Ne dedim ben size ihtiyaç olduğu anda önce ben sonra da siz beraber çıkacağız yola. Bazıları rahatsız. Türkiye'ye Fransız olanlar rahatsız ama biz dimdik yolumuza yürüyeceğiz.

İsrail'e tepki

Dün İsrail'in Başbakanı muhatabım değil de, bir laf etmiş. Onların ordusu hiçbir zaman zulüm yapmamış. Bizim Afrin'de mazlumlara kalkıp da oralarda askerimizin zulmettiğini söylüyor.

Kalkmış, Afrin'de askerimizin mazlumlara zulmettiğini söylüyor. Ey Netanyahu, sen çok zayıfsın, çok garipsin. Bir defa kendine çeki düzen ver. Biz teröristlerle uğraşıyoruz ama senin derdin teröristler değil. Çünkü sen terör devletisin.

Kaynak: Ajanshaber