Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adam yerine koyabileceğimiz birini sorun!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdüllatif Şener sorusuna, "Bana öyle bir referans gösterin ki gösterdiğiniz bu referansı biz adam yerine koyalım" cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün İngiltere'ye giderek burada dünyaca ünlü yayın kuruluşu BBC'ye röportaj verdi.

Röportaj sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç bir soru soruldu.

"ADAM YERİNE KOYABİLECEĞİMİZ BİRİNİ SORUN"

Başbakan eski yardımcısı Abdüllatif Şener'in, hükümete yönelttiği eleştirilerle ilgili bir soru üzerine Erdoğan, "Bana öyle bir referans gösterin ki gösterdiğiniz bu referansı biz adam yerine koyalım. Bu referansın siyasette kıymeti harbiyesi yok." yanıtını verdi.

"BAŞKALARINA YANAŞTI SIFIRLANDI"

Şener'in referans alınmasını eleştiren Erdoğan, "Partimizden ayrıldıktan sonra parti kurdu sıfırlandı, başkalarına yanaştı sıfırlandı. Yatıyor kalkıyor, şu anda Türkiye'nin 11,5 yıl Başbakanlığını yapmış, 4 yıl Cumhurbaşkanlığını yapmış Tayyip Erdoğan'a ileri geri konuşmak suretiyle oradan rant elde etmeye çalışıyor" diye konuştu.

Kaynak: ajanslar