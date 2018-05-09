Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'ABD bölgedeki gerçek dostlarını kaybediyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi ile ilgili, "Altına imza attığınız anlaşmaya saygı duyun" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN International'a konuştu.

ABD-YGP İLİŞKİSİ

YPG'nin ABD'den aldığı silahlarla Türkiye'nin sınırlarını taciz ettiğini söyleyen Erdoğan, "ABD gerçek dostlarını kaybediyor. F-35'lerin verilmemesi müttefiklik ruhuna uymaz" dedi.

RAHİP BRUNSON

ABD'ni elçiliğini Kudüs'e taşıma teşebbüsünü hata olduğunu söyleyen Erdoğan, "ABD'li rahip Brunson siyasi amaçla isteniyor. Yapılan rehine diplomasisi değildir" dedi.

Ekonomi 08 Mayıs 2018 23:19 ABD'den bir flaş hamle daha!ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin İran nükleer anlaşmasından çekileceğini duyurmasının ardından petrol fiyatları yeniden yükselişe geçerek bugünkü kayıplarının bir kısmını geri kazandı.

ABD'NİN İRAN KARARI

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile nükleer anlaşmadan çekilme kararını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmayla bu konuda yıllardır süren olumsuzluğun olumlu bir duruma dönüştüğünü ve umutları artırdığını hatırlattı.

Kaynak: Ajanslar