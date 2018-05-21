Cumhurbaşkanı adayı olup tahliyesini isteyen Demirtaş için karar çıktı!

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın, cumhurbaşkanı adayı olduğu gerekçesiyle yaptığı tahliye talebi, yargılandığı mahkeme tarafından reddedildi.

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ve bir grup avukatın 15 Mayıs'ta, Demirtaş'ın tahliyesi için Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine yaptığı başvuru sonuçlandı.

TAHLİYE TALEBİNE RET!

Mahkeme adli kontrol şartlarının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle Demirtaş'ın tahliye talebini yerinde görmedi ve tutukluluğunun devamına karar verdi.

Kaynak: Ajanslar