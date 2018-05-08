Çukur'da Cemil öldü mü? Tolga Sala kimdir?

Çukur'da Cemil öldü mü sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Cemil'i canlandıran Tolga Sala kimdir?

Çukur'un dün gece yayınlanan son bölümünün ardından izleyiciler Cemil öldü mü sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Yine muhteşem bir final sahnesiyle haftayı kapatan dizi reyting rekorları kırdı. Cemil'in ölüm sahnesi izleyicileri ekran başına kitledi. Çukur bu hafta yayınlanan bölümüyle sezon finaline bir adım daha yaklaştı. Cemil'in ölümü herkesi şok etti. Peki Cemil'i canlandıran Tolga Sala kimdir? İşte diziyle tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

CEMİL ÖLDÜ MÜ?

Çukur dün akşamki bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitlemeyi başardı. Show TV'de pazartesi akşamları ekrana gelen dizide merak edilen soru Cemil öldü mü oldu. Cemil karakterini canlandıran Tolga Sala dün akşamki bölümle birlikte diziden ayrıldı.

Dizi 07 Mayıs 2018 23:49 Çukur 29. bölüm fragmanı ile büyük mücadele başlıyor!Çukur 29. bölüm fragmanında mahalleden biri Çukur'a veda etmek zorunda kalıyor.

VEDA EDEN İSİM CEMİL OLDU!

Çukur'un final sahnesinde Vartolu, İdris Koçovalı'nın karşısına çıktı. Vartolu "Bir elimde umut, bir elimde mermi var. Eğer umudumu elimden alırsan sadece mermi kalır. Umudumu elimden alma baba" diyerek onu ikna etmeye çalıştı. Bu olaylar olduğu sırada Saadet ile evlendirilmek istenen Cemil, Ayşe ile Çukur'dan kaçmak istedi. Fakat bunu canı ile ödedi ve Çukur'a veda eden isim oldu. Cemil'in Selim hakkında bildiklerini İdris Koçovalı'ya anlatacağını duyan Ayşe, hiç düşünmeden saksı ile Cemil'e vuruyor. Terasta yatan Cemil'i gören Selim, Ayşe'den duyduklarından sonra hiç düşünmeden Cemil'i boğuyor.

TOLGA SALA KİMDİR?

Tolga Sala, 18 Temmuz 1989 tarihinde dünyaya geldi. İstanbul Yeditepe Üniversitesi mezun olan Tolga Sala, başrollerini Engin Altan Düzyatan, Cengiz Coşkun ve Hülya Darcan’ın başrollerini paylaştığı Diriliş Ertuğrul’un 2014 sezonunda Hamza Alp karakterine hayat vermişti. Geçtiğimiz dönemlerde Lale Devri ve Yer Gök Aşk dizileri ile adını duyuran genç oyuncu, son olarak Çukur dizisinde canlandırdığı Cemil karakteri ile hafızalara kazındı. Abisini öldüren Selim'in yanında çalışan Cemil, kadroya 15. bölümde dahil olmuştu.

CEMİL'İN VEDA SAHNESİ

Kaynak: AjansHaber