Çukur finali neden yayınlanmayacak? Neden yok?

RTÜK'ten gelen gelişmenin ardından Çukur finali neden yayınlanmayacak sorusu sıkça soruldu. Çukur neden yok sorusunun yanıtı Ajanshaber.com'da.

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur ile ilgili gelen bir karar tüm hayranlarını üzdü. RTÜK'ten dizinin yayınlanacağı güne dair alınan karar dizinin hayranlarını kızdırmaya yetti. İzleyicilerin aklına Çukur finali neden yayınlanmayacak sorusu geldi. RTÜK 2011 yılında yayınlanan Türk Malı dizisiyle ilgili aldığı 'yayın durdurma cezası' kararı Çukur'un final bölümü saatinde uygulamaya alınacak. Çukur neden yok sorusununda yanıtı belli oldu. Türk Malı dizisiyle ilgili alınan 'yayın durdurma cezası kararı', 28 Mayıs Pazartesi günü uygulanırsa dizinin hayranları sezon finali bölümünü izleyemeyecek.

ÇUKUR FİNALİ NEDEN YAYINLANMAYACAK?

Çukur'un sezon finalini büyük bir merakla bekleyen izleyicilere kötü haber RTÜK'ten geldi. Show TV'de 2011'de yayınlanan Türk malı dizisiyle ilgili 'yayın durdurma cezası', tam da Çukur'un final bölümü saatinde uygulanacak. RTÜK tarafından alınan kararda bir değişiklik yapılmazsa 28 Mayıs Pazartesi günü Çukur'un sezon finali ekranlara gelmeyecek.

CEZA TAM 7 YILLIK



HaberTurk'ten Sevilay Yılmaz'ın haberine göre RTÜK üyeleri, Show TV’de 2011 yılında yayınlanan 'Türk Malı' diziyle ilgili verdiği durdurma cezasını, 28 Mayıs Pazartesi akşamı saat 21.00'de, yani tam da Çukur’un yayında olacağı saatte uygulamaya karar verdi. Haliyle dizinin hayranları kazan kaldırdı. "7 yıl önce kesilen ceza tam da Çukur'un günü ve saatinde mi uygulanacak?" dediler. Ceza Çukur ile ilgili olsa durum anlaşılabilir ve bu kadar üzücü olmazdı belki. Ama pek alakası yok.

ÇUKUR NEDEN YOK?

Türk Malı dizisine verilen cezadan sonra Show TV mahkemeye müracaat etmiş ve yürütmeyi durdurma kararı almıştı. Dava önce Show TV’nin lehine sonuçlandı, daha sonra ise Danıştay tarafından karar bozuldu ve dava reddedildi. Ama RTÜK yine de cezayı Çukur’un yayın saatinde uygulamaya karar verdi. Geçtiğimiz günlerde RTÜK Kanunu’nda değişiklik yapılmış ve 'program durdurma cezası' yerine, 'para cezası' getirilmişti.

Yani istenseydi Show TV'ye para cezası da kesilebilirdi. Tam da sezon finalinin nasıl biteceğini merakla bekleyen Çukur hayranları, eğer kararda bir değişiklik olmazsa 28 Mayıs Pazartesi akşamı Çukur'u izleyemeyecek...

Kaynak: AjansHaber