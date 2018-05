Selen Uçer kimdir? Kaç yaşında

Çukur Ezgi karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Selen Uçer kimdir ve Selen Uçer kaç yaşında sorularının yanıtını Ajanshaber.com'da bulabilirsiniz.

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'a bu akşam sürpriz bir isim konuk oluyor. Selen Uçer bu akşam yayınlanan bölümde Ezgi rolüyle izleyici karşısına çıkacak. İzleyiciler daha dizi başlamadan Selen Uçer kimdir sorusunu sormaya başladı. İnternette konuyla ilgili birçok araştırma yapıldı. Bugüne kadar birçok dizi, sinema ve tiyatro projesinde yer alan Selen Uçer bu akşam Çukur'a konuk olacak. Çukur dizisinin bu bölümünde Ezgi karakterine hayat verecek. Selen Uçer kaç yaşında sorusunun yanıtını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

SELEN UÇER KİMDİR?

Çukur'a bu akşam sürpriz bir oyuncu konuk olacak. Ekranların sevilen yüzü ve tecrübeli oyuncu ile ilgili Selen Uçer kimdir sorusu sıkça soruldu. İşte Çukur'ın Selen Uçer'in hayatı...

SELEN UÇER HAYATI

Başarılı ve yetenekli oyuncu Selen Uçer, 5 Mayıs 1983 tarihinde İstanbul‘da hayata gözlerini açtı. Lise eğitimini İstanbul’un Karaköy semtinde bulunan Avusturya Lisesi’ni tamamlamasının akabinde üniversite eğitimini ise Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümünden bitirerek mezun oldu. Oyunculuğa olan ilgisi sayesinde henüz üniversite yıllarındayken Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları‘nda oyunculuk kariyerine adım attı. Babası ve annesi Kimya mühendisi olan Selen Uçar, Gül Sabar’ın öğrencisi olarak İstanbul Devlet Konservatuarı’nda eğitim aldı. 2002 tarihinde New York‘da prestijli off-Broadway tiyatrolarından biri olan, Ensemble Studio Theatre’da stajyer oyuncu olarak sahneye çıktı.

Genç bağımsız sinema yönetmenlerinin projelerinde oyunculuk üstlenen Selen Uçer, doğaçlama komedi grupları ile de çalıştı. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk alanında ‘Doğaçlama’, ‘Oyunculuk için Ses Kullanımı’, ’Komedi ve Karakter’ konularıyla ilgili dersler verdi. Tarihler 2003’ü gösterdiğinde ‘’Amerikan Rüyası”(Dream in New York) isimli oyununun başrolünde yer aldı. Moskova Sanat Tiyatosu’nun New York atölyesinde katılım sağlayan Selen Uçer, 2005 ve 2006 tarihinde İstanbul Şehir Tiyatroları’nda sahnelenen ‘Kantocu’ müzikaliyle yardımcı kadın rolünde Afife Jale/Sadri Alışık en iyi yardımcı komedi/müzikal oyuncusu ödüllerine aday oldu. Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezinde atölye faaliyetlerinde bulunmuş Selen Uçer, Oyun festivallerde, off-Broadway sahnelerinde oynamıştır. Selen Uçer ‘’Cam’’ isimli tiyatro oyununda canlandırdığı rolüyle 2011 yılında gerçekleştirilen Afife Tiyatro Ödülleri’nde “Yılın En Başarılı Müzikal/Komedi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülüne layık görüldü. Ödül almaya hak kazandığı Cam adlı tiyatro oyununda, Deniz Çakır, Dolunay Soysert, Mete Horozoğlu ve Bülent Alkış ile birlikte rol aldı. Tiyatro DOT‘da (Tiyatro Dergisi En iyi oyun ödülünü alan) ‘Böcek’de oynadı. Selen Uçer halen DOT’da tiyatro faaliyetlerini sürdürmektedir.

SELEN UÇER’İN ALDIĞI ÖDÜLLER

2011 – SUNDANCE Film Festivali Jüri özel ödülü – CAN

2011 – 15. Afife Tiyatro Ödülleri’nde “Yılın En Başarılı Müzikal/Komedi Yardımcı Kadın Oyuncu” Cam (oyun) – Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu

2011 – Sadri Alışık En iyi Kadın Oyuncu ödülü

2010 – 21. ANKARA Film Fest. En İyi Yard. Kadın Oyuncu ödülü – Büyük Oyun

2008 – 15. ADANA ALTIN KOZA Film Fest En İyi Kadın Oyuncu ödülü –

Kaynak: AjansHaber