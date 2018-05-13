Çukur dizisi gerçek oldu!

Ünlü iş adamı semt pazarını komple satın aldı ve halka ürünleri bedava dağıttı. Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İş adamı Sezgin Baran Korkmaz çılgın bir sosyal sorumluluk etkinliği yaptı ve sosyal medya sallandı. Semt pazarını komple satın aldı. Halka ürünleri bedava dağıttı. İstanbul Piyalepaşa’da Ramazan öncesi kurulan,ücretsiz satılan "Bedava Pazar" büyük ilgi gördü.İstanbul Ticaret Üniversitesi Okan Üniversitesi Yeditepe Üniversitesi Haliç Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi İzmir Üniversitesi STK'lardan destek geldi.

Kaynak: Ajanshaber