Çukur 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Koçovalıların sırrını başkası öğreniyor!

Çukur 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu dizinin izleyicilerinin merak ettiği soruların başında yer alıyor. Nefes kesen bölümün ardından Çukur 32. bölüm fragmanı dikkat çekiyor.

Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Çukur yayınlanan son bölümüyle izleyicilerin nefesini kesti. Olayların giderek derinleşmeye başladığı ve sezon finalinin yaklaştığı bu bölümlerde heyecan doruklara çıktı. Nefesler tutuldu ve yaşanacak olayların neler doğuracağı merak konusu oldu. Yamaç ve adamlarının zorlu yollardan geçtiği son bölümün ardından izleyiciler Çukur 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun cevabını merak ediyor. İzleyiciler merakla internette Çukur 32. bölüm fragmanı ile ilgili araştırma yapıyor. Diziyle ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizin devamında.

ÇUKUR 32. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur yine aksiyon dolu muhteşem bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Çukur son bölümüyle izleyicileri heyecanlandırdı. İzleyiciler televizyonlarının karşısında diziyi merakla takip etti. Yayınlanan son bölümün ardından Çukur 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu merak konusu oldu. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz Show TV ve Çukur'un resmi sayfalarından yayınlanmadı. Fakat yayınlandığında sizlere duyuracağız.

YAMAÇLAR ZORLU VİRAJDA!

Çukur 31. bölüm ile ortalık iyice gerildi. Çukur yeni bölümüyle yine haftaya damgasını vurdu. Yamaç ve adamları zamanla yarışmaya başlaması nefeslerin tutulmasına sebep oldu. Yamaç ve adamları parayı bulmak için büyük çaba gösterdi. İzleyiciler Yamaç ve adamlarının zamanla yarışında neler yapacağını nefeslerini tutarak izledi.

YAMAÇ SENA İÇİN ENDİŞELENİYOR

Oyunun sonucunda kazanan taraf büyük bir merakla beklenirken Yamaç, Sena’nın durumundan ötürü endişelidir ve Saadet’ten yardım ister. Koçovalılara savaş ilan eden Vartolu bu mücadele sırasında beklenmedik sürprizlerle karşılaşır.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yamaç ve adamları zamanla bir yarışa girmiştir. Nefeslerin tutulduğu bölümde Çukur, altlarından kayıp gitmek üzeredir ve tek çareleri para bulmaktır. Yamaç, pes etmez ve büyük bir oyunu başlatır. Selim ise yaptıkları ittifakın açığa çıkmaması için iki taraf arasında tampon bölge olurken Koçovalılardan birinin öğreneceği büyük gerçek asıl mücadelenin başlangıcı olacaktır. İdris ve Vartolu’nun kahvede rehin alınması gerilimi artırır.

Taşlar yerinden oynarken, adrenalin de giderek artacak. Soğuk hava deposunda kapana kısılan Yamaç, Selim, Emmi ve Paşa, yaşam savaşı verir. Tansiyonun yükseldiği bu anlarda yaşanan beklenmedik bir gelişme kurtulmalarını sağlar. Yaşadıkları tehlikeyi atlatan Yamaç’ın aklı Sena’da kalır. Emrah’ın tehdidi altında olan Ezgi’nin uyguladığı tedavi, Sena’yı gittikçe kötüleştirir. Vartolu’nun sürpriz hamlesi, ikili arasındaki buzların eridiğini düşündürürken hapishanede yaşanan beklenmedik gelişmeler ise asıl fırtınanın yeni kopacağının sinyallerini verir.

Kaynak: AjansHaber