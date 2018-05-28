Çukur son bölüm izle (31. bölüm) - Yamaç Sena'nın durumundan ötürü endişeleniyor!

Çukur son bölüm izle aratması insanlar tarafından sıkça yapılıyor. Çukur 31. bölümde Yamaç ve adamları zorlu bir yola girmek zorunda kalıyor. Çukur son bölüm izle ile ilgili detaylar Ajanshaber.com'da.

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur son bölüm ile izleyicileri ekran başına kitledi. Dizinin televizyonda bitmesinin ardından Çukur son bölüm izle aratması izleyiciler tarafından sıkça yapıldı. Nefeslerin tutulduğu son bölümde Yamaç ve adamları zamanla yarışmaya başladı. Kısa sürede beklenen parayı bulamamaları durumunda Çukur ellerinden kayıp gidecekti. Bu sebeple yoğun bir hareketlilik başladı. Yamaç pes etmek niyetinde değildi ve bu yüzden büyük bir oyunu başlatmak için harekete geçti. Çukur 31. bölüm ile ortalık iyice gerildi. Diziyle ilgili detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur yine haftaya damgasını vurdu. Yamaç ve adamları parayı bulmak için büyük çaba gösterdi. İzleyiciler Yamaç ve adamlarının zamanla yarışında neler yapacağını nefeslerini tutarak izledi. Çukur 31. bölüm yine haftaya damgasını vurdu.

YAMAÇ VE ADAMLARI PARA İÇİN MÜCADELE EDİYOR

Yamaç ve adamları zamanla bir yarışa girmiştir. Nefeslerin tutulduğu bölümde Çukur, altlarından kayıp gitmek üzeredir ve tek çareleri para bulmaktır. Yamaç, pes etmez ve büyük bir oyunu başlatır. Bu oyunun sonucunda kazanan taraf büyük bir merakla beklenirken Yamaç, Sena’nın durumundan ötürü endişelidir ve Saadet’ten yardım ister.

VARTOLU'NUN SAVAŞ İLANI BÜYÜK BİR MÜCADELEYE SEBEP OLDU

Koçovalılara savaş ilan eden Vartolu bu mücadele sırasında beklenmedik sürprizlerle karşılaşır. Selim ise yaptıkları ittifakın açığa çıkmaması için iki taraf arasında tampon bölge olurken Koçovalılardan birinin öğreneceği büyük gerçek asıl mücadelenin başlangıcı olacaktır.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İdris ve Vartolu’nun kahvede rehin alınması gerilimi artırır. ‘Çukur’un yeni bölümünde taşlar yerinden oynarken, adrenalin de giderek artacak. Soğuk hava deposunda kapana kısılan Yamaç, Selim, Emmi ve Paşa, yaşam savaşı verir. Tansiyonun yükseldiği bu anlarda yaşanan beklenmedik bir gelişme kurtulmalarını sağlar. Yaşadıkları tehlikeyi atlatan Yamaç’ın aklı Sena’da kalır. Emrah’ın tehdidi altında olan Ezgi’nin uyguladığı tedavi, Sena’yı gittikçe kötüleştirir. Bu sırada İdris ve Vartolu’nun kahvede rehin alınması gerilimi artırır. Vartolu’nun sürpriz hamlesi, ikili arasındaki buzların eridiğini düşündürürken hapishanede yaşanan beklenmedik gelişmeler ise asıl fırtınanın yeni kopacağının sinyallerini verir.

Kaynak: AjansHaber