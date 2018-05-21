Çukur 31. bölüm fragmanı ile Yamaç ölümle karşı karşıya geliyor!

Çukur 31. bölüm fragmanında Yamaç soğuk hava deposunda kapana kısılıyor. Çukur yeni bölüm fragmanı ile ilgili tüm her şey Ajanshaber.com'da.

Her pazartesi günü Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Çukur dizisi yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kitlemeyi başardı. İdris ve Vartolu'nun kahvede esir alınmasıyla beraber Çukur'daki gerilim giderek artmaya başladı. İzleyiciler şimdi Çukur 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtını merakla bekliyor. Yamaç'ın dostlarıyla birlikte soğuk hava deposunda kapana kısılması ortalığı karıştırdı. Tansiyon giderek yükselirken beklenmedik gelişmelerle birlikte Yamaç ve dostları tehlikeyi atlattı. Ezgi'nin Sena üzerinde uyguladığı tedavi her şeyin darmadağın olmasına neden oldu. Çukur dizisi ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

ÇUKUR 31. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur son bölümüyle yine şok etkisi yarattı. Yamaç ve dostlarının soğuk hava deposundaki yaşam savaşı geceye damgasını vurdu. Dizi yine izleyicileri aksiyona boğacak bir bölümle ekranlara geldi. Çukur 31. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayına girdiği an sizlerle paylaşacağız.

VARTOLU VE İDRİS REHİN ALINIYOR

İdris ve Vartolu’nun kahvede rehin alınması gerilimi artırır. ‘Çukur’un yeni bölümünde taşlar yerinden oynarken, adrenalin de giderek artacak.

YAMAÇ VE DOSTLARI ÖLÜM KALIM MÜCADELESİ VERİYOR

Soğuk hava deposunda kapana kısılan Yamaç, Selim, Emmi ve Paşa, yaşam savaşı verir. Tansiyonun yükseldiği bu anlarda yaşanan beklenmedik bir gelişme kurtulmalarını sağlar. Yaşadıkları tehlikeyi atlatan Yamaç’ın aklı Sena’da kalır.

SENA'NIN DURUMU GİTTİKÇE KÖTÜLEŞİYOR

Emrah’ın tehdidi altında olan Ezgi’nin uyguladığı tedavi, Sena’yı gittikçe kötüleştirir. Bu sırada İdris ve Vartolu’nun kahvede rehin alınması gerilimi artırır. Vartolu’nun sürpriz hamlesi, ikili arasındaki buzların eridiğini düşündürürken hapishanede yaşanan beklenmedik gelişmeler ise asıl fırtınanın yeni kopacağının sinyallerini verir.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Selim’in Cemil’i öldürmesi Çukur’da var olan büyük gerçeklere bir yenisini ekler. Selim’in bu hayati hatasının bedelini ödeyip ödemeyeceği merakla beklenirken Koçovalı Ailesi’nde herkes düğünün ani iptaliyle derinden sarsılır. Vartolu, Selim, Emrah ve Nazım arasındaki iş birliği giderek güçlenirken Yamaç’ın bu gizli ittifaktan nasıl etkileneceği akıllarda büyük bir soru işareti yaratır. Sezon finaline dört bölüm kala Çukur’un tüm sakinleri yeniden büyük yüzleşmeler yaşarken Yamaç ve adamlarının silah deposuyla ilgili yaptıkları hamle onları tehlikeli bir sürprizin içine sürükleyecek.

Kaynak: AjansHaber