Çukur 30. bölüm fragmanı ile Yamaç gizli ittifaktan etkileniyor!

Çukur 30. bölüm fragmanı ile ortalık büyük bir karışıkla karşı karşıya kalıyor. Çukur 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen reyting rekortmeni dizisi Çukur yayınlanan son bölümüyle izleyicileri ekran başına kitlemeyi başardı. Cemil'in Selim tarafından öldürülmesi Çukur'da ortalığı daha da karıştırdı. İzleyiciler şimdi Çukur 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Selim'in bu yaptığı hatanın bedelini ödeyip ödemeyeceği merak konusu oldu. Koçovalı ailesi düğünün iptal olmasıyla büyük bir şok yaşadı. Selim, Nazım, Vartolu ve Nazım arasındaki iş birliği giderek güçlenmeye başladı. Yamaç'ın bu ittifaktan nasıl bir etkiye uğrayacağı ise akıllarda bir soru olarak kalmaya başladı. Reyting rekortmeni Çukur yeni bölüm fragmanı ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

ÇUKUR 30. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur yine izleyicileri aksiyona boğacak bir bölümle ekranlara geldi. Selim'in Cemil'i öldürmesinin ardından yaşananlar şok etkisi yarattı. Çukur 30. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayına girdiği an sizlerle paylaşacağız.

Dizi 14 Mayıs 2018 15:25 Selen Uçer kimdir?Çukur Ezgi karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Selen Uçer kimdir ve Selen Uçer kaç yaşında sorularının yanıtını Ajanshaber.com'da bulabilirsiniz.

SELİM'İN TARİHİ HATASI

Selim’in Cemil’i öldürmesi Çukur’da var olan büyük gerçeklere bir yenisini ekler. Selim’in bu hayati hatasının bedelini ödeyip ödemeyeceği merakla beklenirken Koçovalı Ailesi’nde herkes düğünün ani iptaliyle derinden sarsılır.

YAMAÇ GİZLİ İTTİFAKLA KARŞI KARŞIYA KALDI

Vartolu, Selim, Emrah ve Nazım arasındaki iş birliği giderek güçlenirken Yamaç’ın bu gizli ittifaktan nasıl etkileneceği akıllarda büyük bir soru işareti yaratır. Sezon finaline beş bölüm kala Çukur’un tüm sakinleri yeniden büyük yüzleşmeler yaşarken Yamaç ve adamlarının silah deposuyla ilgili yaptıkları hamle onları tehlikeli bir sürprizin içine sürükleyecek.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur'da süren büyük mücadelede neler olacağı merak konusu oldu. Büyük mücadele yine Vartolu ve İdris Koçovalı arasında gerçekleşti. Vartolu İdris Koçovalı'yı da karşısına aldı. Sena'ya yardım eden Vartolu bu sebep yüzünden Yamaç'la da karşı karşıya geldi. Vartolu İdris Koçovalı’yı karşısına alır. Yamaç’ı da onun baş düşmanlarından biri haline getirir.

Öfkeden gözü hiçbir şeyi görmeyen Yamaç, Sena ve Vartolu’dan hesap sorar. Bu yüzleşme büyük gelişmelerin de başlangıcı olur. Vartolu’nun Saadet’in evlenmemesi için her şeyi yaptı. Vartolu'nun hatası Saadet’i ondan daha da uzaklaştırır. Düğün günü gelip çattığında ise beklenmedik bir olay tüm dengeleri alt üst eder ve mahallenin sakinlerinden biri Çukur’a veda etmek zorunda kalır.

SELEN UÇER ÇUKUR'A KONUK OLDU



Başarılı oyuncu Selen Uçer, konuk oyuncu olarak ekran başındakilerle buluşacak.BShow TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı, sezona damgasını vuran Çukur’da sürprizler devam ediyor. Selen Uçer, konuk oyuncu olarak ekran başındakilerle buluşacak. Selen Uçer, Ezgi rolüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Afife Jale ve Altın Koza ödüllü oyuncunun canlandırdığı Ezgi karakteri, Sena ve Emrah ile karşı karşıya gelecek. Uçer’in özellikle Emrah karakterini canlandıran Alperen Duymaz ile olan sahnesi tansiyonu yükseltecek.

Kaynak: AjansHaber