Çukur 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Çukur 2. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu fenomen dizinin takipçileri tarafından yanıt bekliyor. Çukur yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu ile ilgili detaylar Ajanshaber.com'da.

Çukur yayınlanan sezon finali bölümüyle izleyicilerin nefesini kesti. Dizide birçok karakter sezon finali bölümünde hayatını kaybetti. İzleyiciler sezon finali bölümünü büyük bir şok içinde izledi. Medet karakterine hayat veren Mustafa Kırantepe, Vartolu ve Saadet'i kurtarmak isterken canından oldu. Celasun ve Akşın'ın düğününde Koçovalı ailesi saldırıya uğradı. Aileden birçok kişi vuruldu. Dizide bu oyuncuların ölüp ölmeyeceği henüz belli olmadı. Dizide Yamaç Koçovalı,

Vartolu, Aliço ve Sena Koçovalı'nın 2. sezonda olacağı netleşti. İzleyiciler şimdi Çukur 2. sezon ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Bu sorunun yanıtı ile her şey netleşecek. Çukur yeni sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

ÇUKUR 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çukur'un 33. bölümü 11 Haziran Perşembe günü izleyici karşısına çıktı. Dizi katliam gibi bir sezon finaliyle ekranlara geldi. Çukur 2. sezon ne zaman başlayacak sorusuna izleyiciler yanıt bekliyor.

Dizi 12 Haziran 2018 01:42 Çukur 34. yeni bölüm fragmanı ile Vartolu'ya ne olacak?Show TV'nin sevilen dizisi Çukur 34. bölüm fragmanı yayına girdi mi sorusu ilgi odağı oldu.

Show TV'den ve dizinin yapımcı şirketinden konuyla ilgili net bir açıklama gelmedi. Geldiğinde sizlere duyuracağız. Çukur'un 2. sezonunun eylül ya da ekim ayında izleyici karşısına çıkması bekleniyor.





ÇUKUR'DA YAPRAK DÖKÜMÜ: BİRÇOK OYUNCU DİZİDEN AYRILDI!

Avukat Nazım ( Ahmet Tansu Taşanlar) zehirlediği kardeşi Emrah'ın (Alperen Duymaz) ihaneti ile vurularak öldürüldü. Böylece iki kardeş de Çukur'a veda etmiş oldu.

Medet karakterini canlandıran Mustafa Kırantepe, silahlı saldırıya uğrayan Vartolu (Erkan Kolçak Köstendil) ile Saadet'i (Boncuk Yılmaz) kurtarmak isterken hayatını kaybetti.

Koçavalı Ailesi, Celasun (Kubilay Aka) ile Akşın'ın (İlayda Alişan) düğününde silahlı saldırıya uğradı. Düğüne sonradan gelen Yamaç Koçovalı (Aras Bulut İynemli) ile Aliço (Rıza Kocaoğlu), Sultan Koçovalı (Perihan Savaş), Ayşe (İrem Altuğ), Nedret (Zeynep Kumral), Muhittin (Nebil Sayın), Metin (Cem Uslu), Kemal (Kemal Yıldıran), Meke Aytaç Uşun) ve Karaca'nın (Ece Yaşar) kanlar içindeki bedenleriyle karşılaştı. Aileden kurtulan olup olmadığı netlik kazanmasa da önünümüzdeki sezon dizide olmayacaklar gibi görünüyor.

Aynı anda eve yakın bir yerde silahlı saldırıya uğrayan İdris Koçovalı (Ercan Kesal ) Paşa (Çetin Sarıkartal) ve Emmi'nin (Kadir Çermik) ise kurtulup kurtulmayacakları sorusunun cevabı 2. sezona kaldı.

Selim Koçovalı (Öner Erkan ) bileklerini keserek intihar etti ve hayatını kaybetti.

Çukur'un sezon finalinde ise Yamaç ile Vartolu Çukur’u almak için harekete geçti.

ÇUKUR 2. SEZONDA OLMASI KESİNLEŞEN İSİMLER

33. bölümde Çukur'a veda etmediği kesinleşen 4 isim oldu. Yamaç Koçovalı (Aras Bulut İynemli

Vartolu (Erkan Kolçak Köstendil), Aliço (Rıza Kocaoğlu) ve Sena Koçovalı'nın (Dilan Çiçek Deniz) 2. sezonda olacağı kesinleşti.

ÇUKUR 2. SEZON 2. FRAGMANI YAYINLANDI

Çukur dizisinin yeni sezon ikinci fragmanı etkileyici sahnelerle dikkat çekti. Çukur mahallesinin önemli isimlerinin yer almadığı fragmanda bir tek Yamaç Koçavalı sahne alıyor. Dizinin geçtiğimiz sezonun final bölümünde tüm aile üyeleri saldırıya uğramış ve kimlerin hayatta kalıp, kimlerin öldüğü ise merak konusu olmuştu. Bu sahne ile son bulan finalin ardından bir çok ismin diziye dahil olacağı konuşulurken, hangi oyuncuların Çukur kadrosunda yer alacağı belirtilmemişti.

Fragmanda dikkat çeken isimler yer alırken, Karakuzular adlı yeni bir grubun diziye dahil olduğu görülüyor. Dizinin önemli karakterlerinden İdris Koçavalı'nın bir sahnede öldüğü ima edilirken tam olarak ne olduğu da açıklanmıyor.

ÇUKUR 2. SEZON 1. TANITIM

Kaynak: AjansHaber