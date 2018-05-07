Çukur 29. bölüm fragmanı ile büyük mücadele başlıyor! Biri Çukur'a veda ediyor

Çukur 29. bölüm fragmanında mahalleden biri Çukur'a veda etmek zorunda kalıyor. Çukur yeni bölüm fragmanı ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Çukur 29. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Efsane bir bölümle ekranlara gelen dizinin yeni bölümünde ortalık yine karıştı. Sezon finaline altı bölüm kala dizide taş taş üstünde kalmadı. Çukur'da süren büyük mücadelede neler olacağı merak konusu oldu. Büyük mücadele yine Vartolu ve İdris Koçovalı arasında gerçekleşti. Vartolu İdris Koçovalı'yı da karşısına aldı. Sena'ya yardım eden Vartolu bu sebep yüzünden Yamaç'la da karşı karşıya geldi. Dizinin yeni bölümüne dair tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

ÇUKUR 29. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur’un sezon finaline altı bölüm kala ortalık iyice karıştı. Taş üstünde taşın kalmayacağı büyük mücadele başladı. Vartolu'nun Sena'ya yardımı Yamaç ile onu karşı karşıya getirdi. İzleyicilerin merak ettiği soruların başında Çukur 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı yer aldı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz fragmanı Ajanshaber.com farkıyla sizlerle paylaşacağız.

VARTOLU VE YAMAÇ KARŞI KARŞIYA

Vartolu İdris Koçovalı’yı karşısına alır. Yamaç’ı da onun baş düşmanlarından biri haline getirir. Öfkeden gözü hiçbir şeyi görmeyen Yamaç, Sena ve Vartolu’dan hesap sorar. Bu yüzleşme büyük gelişmelerin de başlangıcı olur.

VARTOLU'NUN TARİHİ HATASI

Vartolu’nun Saadet’in evlenmemesi için her şeyi yaptı. Vartolu'nun hatası Saadet’i ondan daha da uzaklaştırır. Düğün günü gelip çattığında ise beklenmedik bir olay tüm dengeleri alt üst eder ve mahallenin sakinlerinden biri Çukur’a veda etmek zorunda kalır.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur bu hafta yine efsane bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Koçovalı ve Vartolu arasındaki gerilim giderek artmaya başladı. Çukur mahallesi gergin anlar yaşamaya başladı. Vartolu ve Koçovalılar arasındaki mücadele İdris ve Vartolu arasındaki mücadeleye dönmeye başladı.

İdris'in mekandan kovduğu Vartolu ona cevabını farklı bir şekilde iletmeye karar verdi. Kahve'nin Vartolu tarafından alındığını öğrenen İdris çılgına döndü. Kahvenin önünde toplanan kalabalığa Saadet'i istemeye geleceklerini söyledi. Vartolu bunu duyunca sinir krizi geçirdi.Çukur'un kendisini zor bir durumda bulması ortalığın iyice karışmasına neden oluyor. İdris Koçovalı ile Vartolu arasında yaşanan mücadele Koçovalılar ile Vartolu arasında yaşanmaya başlıyor.

ÇUKUR'DA HALDUN DORMEN SÜRPRİZİ

Pazartesi akşamlarının zirvesindeki dizi Çukur’un 28’inci bölümünde ekran başındakiler büyük bir sürprizle karşılaşacak. Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkacak. Usta oyuncu Haldun Dormen, diziye konuk oyuncu olarak katılacak. Eskilerin ünlü sihirbazı Şanar karakteriyle izleyici karşısına çıkacak duayen ismin yolu, Rıza Kocaoğlu’nun hayat verdiği Aliço ile kesişecek.

Hale’nin verdiği bilgilerle geçmişin perdesini aralayan Aliço ile Şanar’ın sahneleri izleyicilere keyifli dakikalar yaşatacak. Haldun Dormen’in yıllar sonra Çukur ile televizyona döndüğü bölüm, dizinin unutulmaz anları arasında yer edinecek.

Kaynak: AjansHaber