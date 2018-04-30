Çukur 28. bölüm fragmanı ile izleyicileri şaşırttı! (Yeni bölüm fragmanı)

Çukur 28. bölüm fragmanında Yamaç, Vartolu ve babasının arasındaki dengeyi sağlamak için uğraşıyor. Yeni bölüm fragmanı ile tüm detaylar Ajanshaber.com'da.

Show TV'nin fenomen dizisinin bu akşamki bölümünden sonra izleyici Çukur 28. bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. Çukur bu hafta yine efsane bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Koçovalı ve Vartolu arasındaki gerilim giderek artmaya başladı. Çukur mahallesi gergin anlar yaşamaya başladı. Vartolu ve Koçovalılar arasındaki mücadele İdris ve Vartolu arasındaki mücadeleye dönmeye başladı. İdris'in mekandan kovduğu Vartolu ona cevabını farklı bir şekilde iletmeye karar verdi. Kahve'nin Vartolu tarafından alındığını öğrenen İdris çılgına döndü. Kahvenin önünde toplanan kalabalığa Saadet'i istemeye geleceklerini söyledi. Vartolu bunu duyunca sinir krizi geçirdi. Çukur 28. bölüm fragmanı ortalığın daha da karışacağını gösteriyor. Dizinin yeni bölümü ile ilgili tüm detayları haberimizin devamından öğrenebilirsiniz.

ÇUKUR 28. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur 27. bölümde yine izleyicileri ekran başına kitledi. Dizi reyting rekorları kırmaya devam etti. Vartolu'nun yaşadıkları ve yapacakları ise izleyiciler tarafından merak edilmeye devam ediyor. Peki Çukur 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz sizinle paylaşacağız.

ÇUKUR İZLEYİCİLERİ EKRAN BAŞINA KİTLEMEYE DEVAM ETTİ

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur bu hafta da reyting rekorları kıracak bir bölümle izleyicileri ekran başına kitleyecek. Vartolu ve Koçavalı arasında gerilim gittikçe büyümeye devam ediyor.

ÇUKUR ZOR DURUMDA!

Dizinin son bölümünde Çukur kendisini uçurumun eşiğinde buluyor. Çukur'un kendisini zor bir durumda bulması ortalığın iyice karışmasına neden oluyor. İdris Koçovalı ile Vartolu arasında yaşanan mücadele Koçovalılar ile Vartolu arasında yaşanmaya başlıyor.

VARTOLU İDRİS MÜCADELESİ KIZIŞIYOR

Vartolu İdris tarafından mekandan kovulduktan sonra ona en büyük cevabı sözleşmeyle veriyor. İdris Vartolu'nun mekanı aldığını anlar anlamaz kahvenin önünde toplanan kalabalığa seslenmeye başlıyor. İdris onlara “Güzel bir haberim var size. Saadet kızımızı bu akşam istemeye gelecekler.

VARTOLU SAADET'İN İSTENMEYE GELECEĞİNİ ÖĞRENİYOR

Kahvehanenin önünde toplanan kalabalığı görünce Vartolu'yu mahvedecek bir konuşma yaptı. Saadet'in istenmeye geleceğini öğrenen Vartolu ise büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Kendisini büyük bir moral bozukluğunun içinde bulan Vartolu'nun neler yapacağı merak konusu oldu.

İDRİS'İN VARTOLU'YU KAHREDEN SÖZLERİ

İdris; "Damadımız helal süt emmiş, namuslu bir arkadaş. Haftaya da düğünümüz var!” diyerek Vartolu'yu can evinden vuruyor. İdris'in sarf ettiği bu sözler Vartolu'yu çileden çıkarıyor. Vartolu'nun İdris'in bu sözlerinden sonra ne yapacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor.



VARTOLU'NUN SAADET ENDİŞESİ

Selim, Vartolu’yu sakinleştirmeye çalışırken, “Saadet evlenmeyecek!” diyen Vartolu’nun öfkesini dinmiyor. Gözleriyle ateş saçan Vartolu’nun Selim’le yüzleştiği Vartolu, Selim’den Saadet’in kimle evlendirileceğini öğrenmek istiyor. Selim’in “Babam annemin elini kolunu bağladı. Annem de senin yumuşak karnını arıyor, buldu da. Vurdukça vuracak oradan işte!” sözleri dikkat çekerken Vartolu, Saadet’i kaybetme korkusu yaşıyor.

ÇUKUR BALAT'A OLAN İLGİYİ ARTTIRIYOR

'Çukur' dizisinin çekildiği İstanbul'un en eski semtlerinden Balat, dizi turlarıyla tarihi günler yaşıyor. Tarihi Yarımada’da rengârenk evleriyle yerli ve yabancı turistlerin popüler gezi mekânlarından biri olan Fener Balat’ta artık ‘Çukur’ turizmi yaşanıyor. ‘Çukur’un ana mekânlarından biri olan kıraathane, fotoğraf çektirenlerin favori adresi. Dizi karakterlerinin adını taşıyan kıraathaneler ve ‘Çukur’un müziklerinin çaldığı sete yakın kafeler dolup taşıyor. Dizide kullanılan mekânlarda, duvar yazıları önünde ve ‘Çukur’ dövmesinin olduğu alanlarda fotoğraf çektirmek için özellikle hafta sonları kuyruklar oluşuyor.

Kaynak: AjansHaber