Çukur 27. bölüm (Son bölüm) izle - Vartolu ve Koçovalı gerilimi büyüyor!

Çukur 27. bölümde ortalık iyice karışmaya devam ediyor. Çukur 27. bölüm (son bölüm) izle ile ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Çukur 27. bölüm de Vartolu ve Koçavalı arasında gerilim gittikçe büyümeye devam ediyor. Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur bu hafta da reyting rekorları kıracak bir bölümle izleyicileri ekran başına kitleyecek. Dizinin son bölümünde Çukur kendisini uçurumun eşiğinde buluyor. Çukur'un kendisini zor bir durumda bulması ortalığın iyice karışmasına neden oluyor. İdris Koçovalı ile Vartolu arasında yaşanan mücadele Koçovalılar ile Vartolu arasında yaşanmaya başlıyor. Vartolu İdris tarafından mekandan kovulduktan sonra ona en büyük cevabı sözleşmeyle veriyor. İdris Vartolu'nun mekanı aldığını anlar anlamaz kahvenin önünde toplanan kalabalığa seslenmeye başlıyor. İdris onlara “Güzel bir haberim var size. Saadet kızımızı bu akşam istemeye gelecekler. Çukur son bölüm izle ile ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

ÇUKUR 27. BÖLÜM DE NELER YAŞANACAK?

Çukur 27. bölümde yine izleyicileri ekran başına kitleyecek. Vartolu'nun yaşadıkları ve yapacakları ise izleyiciler konusunda merak edilmeye başlandı. İşte Çukur'un son bölümünde yaşanacak olaylar...

VARTOLU VE KOÇOVALI ARASINDAKİ MÜCADELE BÜYÜYOR

Vartolu ve İdris Koçovalı arasındaki mücadele artık iyice şekil değiştirmeye başladı. Vartolu İdris'in mekanından kovulduktan sonra ona en büyük cevabı sözleşmeyle verdi. İdris Vartolu'nun mekanı aldığı anladı.

VARTOLU SAADET'İN İSTENMEYE GELECEĞİNİ ÖĞRENİYOR

Kahvehanenin önünde toplanan kalabalığı görünce Vartolu'yu mahvedecek bir konuşma yaptı. Saadet'in istenmeye geleceğini öğrenen Vartolu ise büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Kendisini büyük bir moral bozukluğunun içinde bulan Vartolu'nun neler yapacağı merak konusu oldu.

İDRİS'İN VARTOLU'YU KAHREDEN SÖZLERİ

İdris; "Damadımız helal süt emmiş, namuslu bir arkadaş. Haftaya da düğünümüz var!” diyerek Vartolu'yu can evinden vuruyor. İdris'in sarf ettiği bu sözler Vartolu'yu çileden çıkarıyor. Vartolu'nun İdris'in bu sözlerinden sonra ne yapacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

ÇUKUR 27. BÖLÜM DE ŞAŞIRTAN İTTİFAK

Saadet İdris tarafından evlendirilmek için kararlıdır. Kahvenin önünde İdris herkesi düğüne davet eder. Vartolu ise büyük şokun eşiğindedir. Yamaç, bu esnada babası ve Vartolu ile babası arasındaki mücadelede dengeyi sağlamaya çalışır. Diğer yandan da Sena ile aralarındaki sorunları bitirmeye çalışır. Fakat kimsenin bilmediği bir takım sırlar öğrenilince araları eskisinden daha kötü olacaktır. Peki bu olayların ardından Yamaç ne yapacaktır. Emrah, Nazım ve Vartolu ile iş birliği yapmaya yeşil ışık yakar. Selim'in ise Çukur’u nasıl bir fırtınaya sürükleyeceği merakla bekleniyor.

"BUNDAN SONRA DİŞE DİŞ, KANA KAN!"

Çukur’un 27. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Gözleriyle ateş saçan Vartolu’nun Selim’le yüzleştiği heyecan dolu tanıtımda Vartolu, Selim’den Saadet’in kimle evlendirileceğini öğrenmek istiyor. Selim, Vartolu’yu sakinleştirmeye çalışırken, “Saadet evlenmeyecek!” diyen Vartolu’nun öfkesini dinmiyor. Selim’in “Babam annemin elini kolunu bağladı. Annem de senin yumuşak karnını arıyor, buldu da. Vurdukça vuracak oradan işte!” sözleri dikkat çekerken Vartolu, Saadet’i kaybetme korkusu yaşıyor.

BALAT'TA ÇUKUR TURİZM'İ! TARİHİ SEMTE İLGİ ARTIYOR

'Çukur' dizisinin çekildiği İstanbul'un en eski semtlerinden Balat, dizi turlarıyla tarihi günler yaşıyor. Tarihi Yarımada’da rengârenk evleriyle yerli ve yabancı turistlerin popüler gezi mekânlarından biri olan Fener Balat’ta artık ‘Çukur’ turizmi yaşanıyor. Show TV’nin fenomen dizisi ‘Çukur’a ev sahipliği yapan semt, dizinin hayranlarıyla dolup taşıyor. Balat’a gelenlerin semt sakinlerine sordukları ilk soru “Çukur nerede çekiliyor?” olurken bazı rehberler ‘Çukur’ turu düzenleyerek talebe cevap veriyor.

KAHVENİN ÖNÜ DOLU TAŞIYOR

‘Çukur’un ana mekânlarından biri olan kıraathane, fotoğraf çektirenlerin favori adresi. Dizi karakterlerinin adını taşıyan kıraathaneler ve ‘Çukur’un müziklerinin çaldığı sete yakın kafeler dolup taşıyor. Dizide kullanılan mekânlarda, duvar yazıları önünde ve ‘Çukur’ dövmesinin olduğu alanlarda fotoğraf çektirmek için özellikle hafta sonları kuyruklar oluşuyor.

TİŞÖRT VE DÖVMELERE İLGİ YOĞUN

Semte ve dizinin çekildiği mekânlara olan ilgi esnafın da yüzünü güldürüyor. ‘Çukur’ tespihleri, ‘Çukur’ dövmeli tişörtler yok satıyor. Diziye olan ilgiyi fırsata çeviren girişimcilerin sattığı ‘Çukur’ dövmeli tişörtler büyük ilgi görüyor.

ESNAFIN YÜZÜ GÜLÜYOR

Dizinin oyuncularının fotoğraflarının bulunduğu nohut-pilavcılar büyük rağbet görüyor. Satışları yüzde 50 artan esnaf, dizinin semtlerinin tanıtımını sağladığını ve bundan büyük memnuniyet duyduklarını söylüyor.

ÇUKUR 27. BÖLÜM FRAGMANI

Kaynak: AjansHaber