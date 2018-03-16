Çukur 21. Bölüm Fragmanı Yayınlandı

Show Tv'nin sevilen dizisi Çukur'da gelecek hafta neler yaşanacak ? İşte Çukur 21. bölüm fragmanı...

Çukur 21. Bölüm Fragmanı Yayınlandı

Show Tv nin sevilen dizisi Çukur’un 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Her Pazartesi izleyenlerini ekran başına bağlayan dizide önümüzdeki hafta şaşırtıcı olaylar olacak.

Celasun Yamaç’ın Boğazına Bıçak Dayıyor

Çukur 21. Bölüm fragmanı bu haftaki bölümde ilginç olayların yaşanacağını gösteriyor. Bir önceki bölümde Vartolu’nun yaşadığını öğrenen Celasun bu sefer Yamaç ile Vartolu’nun kardeş olduğunu öğrenir. Celasun bu durum karşısında çılgına döner ve Yamaç’ın boğazına bıçak dayar.

Yamaç, İdris, Vartolu Ve Selim Tehlikede

Yamaç yılanın başı olan Beyefendi’nin kendisinin çok yakın bir dostu olan Baykal Bey olduğunu anlar. Bir önceki bölümde Yamaç ile Baykal arasında restleşmeler olmuş ve her iki tarafında canı çok yanmıştı. Çukur 21. Bölüm fragmanı ise ortalığın daha çok karışacağını gösteriyor. Nitekim Beyefendi bu sefer işin içine Emrah Amir’i sokup İdris, Yamaç, Vartolu ve Selim’den tamamen kurtulmanın peşine düşecek.

Son Bölümde Neler Yaşandı

Son bölümden bir önceki bölümde Yamaç Beyefendi’nin Baykal Bey olduğunu anlamış ve Baykal ile buluşmaya gitmişti. Son bölümde ise silahlar çekilmiş ve her iki tarafta birbirini öldürmeye çalışmıştı. Yamaç, Beyefendi’yi elinden kaçırdığı için kendini suçlarken Beyefendi ise Yamaç’dan saklanmaya başlamıştı. Beyefendi’nin saklandığı yeri öğrenen Yamaç onu çok kızıdıracak hamleler yaparak Beyefendi’nin mülklerine saldırılar yapmıştı. Beyefendi ise intikamını Gazeteci kız olan Hale’yi keskin nişancı Laz’a öldürürek almıştı. Aliço’nun gözleri önünde vurulan ve hayatını kaybeden Hale, dramatik bir sahnenin yaşanmasına neden olmuştu.

Sevilen dizi Çukur’u 19 Mart Pazartesi günü Show Tv ekranlarında izleyebilirsiniz.

Kaynak: ajanshaber.com