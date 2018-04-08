Cudi ziyarete açılıyor!

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, "Cudi Dağı'nda Sefine olarak bildiğimiz bölgeyi de teröristlerden temizlediler. İnşallah bir aksilik olmazsa bu Temmuz ayında oraya gideceğiz." dedi.

Şırnak'ta terör örgütü PKK 'ya yönelik Cudi Dağı bölgesinde düzenlenen operasyonlarla dağın önemli kısmı teröristlerden temizlendi.

ÖNEMLİ BÖLGE ZİYARETE AÇILIYOR

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, söz konusu operasyonlarda jandarma ve polis özel harekat timleri ile güvenlik korucularının birlikte hareket ettiğini vurgulayan Aktaş, Cudi Dağı'nda Hz. Nuh'un gemisinin konduğuna inanılan Sefine bölgesine Temmuz ayında gideceklerini açıkladı.

"Allah'ın izni ile Cudi Dağı bu hainlerden, teröristlerden temizlenecek." ifadesini kullanan Aktaş, şöyle konuştu:

"Garipler Türbesi olarak bilinen o yeri de bu alçaklar sözde örgüt mezarlığı haline getirmişler. Askerimiz teröristleri bölgelerden temizlediler. Cudi Dağı'nda Sefine olarak bildiğimiz bölgeyi de teröristlerden temizlediler. İnşallah bir aksilik olmazsa bu Temmuz ayında oraya gideceğiz."

TERÖRİSTLER TÜRBEYİ MEZARLIĞA ÇEVİRDİ

Bu arada 23. Piyade Tümen Komutanlığı ekiplerince, 4 Nisan'da Şırnak'ta Cudi Dağı mevkisinde başlatılan "Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker" operasyonu sürüyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 'Hazreti Nuh'un gemisinin indiği yer' olarak bilinen bölgede Lavike Ğerib'e ait türbenin teröristlerce tahrip edildiği belirlendi

Kaynak: Ajanslar