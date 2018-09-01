CS:GO'nun ücretsiz versiyonu yayınlandı

Valve, Counter-Strike: Global Offensive'ın ücretsiz bir versiyonunu yayınladı. Steam'de yerini alan oyun sadece botlara karşı çevrimdışı oynama imkanı sunuyor...

Valve, hiç beklenmedik bir anda enteresan bir hamleyle oyuncuların karşısına çıktı. Counter Strike: Global Offensive'in botlarla oynayabileceğiniz ve oyunu satın alıp almayacağınıza karar verebileceğiniz ücretsiz bir versiyonunu yayınladı.

Oyun tek başına botları öldürme görevi üzerine kurulu. Yani multiplayer oyun deneyimi sunmuyor. Ancak çevrimiçi multiplayer destekli tam sürümünü satın almadan önce oyunu kavramak için yeterli olacağını söyleyelim. Ücretsiz sürüm sadece yeni başlayanların pratik yapmasını sağlayacak.

COUNTER-STRİKE: GLOBAL OFFENSİVE FREE EDİTİON ÇIKTI

Oyun, 5 Eylül'de gerçekleşecek olan FACEIT London Major turnuvasından hemen önce geldi. Ücretsiz sürümü kullanan kişiler, en iyi 24 takımın milyonlarca dolarlık ödülleri kazanmak için üç hafta boyunca karşı karşıya geldiği profesyonel maçları seyredebilecekler.

Normalde 25 TL'ye satılan CS:GO'nun ücretsiz versiyonuna ulaşmak istiyorsanız buraya tıklayarak oyunun Steam sayfasına erişmeniz gerekiyor. Daha sonrasında ise oyunu kütüphanenize ekleyerek 16 GB'lık kurulumu gerçekleştirmeniz yeterli.

2012 yılında piyasaya çıktığından beri hiçbir zaman ücretsiz olmayan, buna karşın zaman zaman %50'ye varan indirimlerle satılan CS:GO'yu böylece herkes deneyebilecek.