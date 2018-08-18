Crovu Nedir, Nasıl Kullanılır?

Türkiye nüfusunun yarısından fazlası aktif internet kullanıcısı. Bu durum Dünya çapında da değişmiyor. Paylaşım trafiğinin böylesine hızlı olması hem markalar için hem de bireysel kullanıcılar için büyük önem arz etmektedir.

Twitter, İnstagram, Facebook gibi sosyal medya platformları şu an en önemli yere sahipler. Facebook milyarlarca üyeye sahip en güçlü platformken Twitter göndemi değiştirebilecek bir güce sahip. İnstagram ise günde defalarca girdiğimiz bir mecra. Sadece bireysel değil sosyal medyada satış yapan girişimciler, markalar için de sosyal medya önemli bir yere sahip. Girişimciler on binlerce TL’lik satışlar yaparken kurumsal markalar ise müşteri iletişimleri için sosyal medyayı kullanıyor. Sosyal medya fenomenleri ile markaların iletişimleri için ajanslar bile açıldı. Çoğu sosyal medya kullanıcısının hayali ise büyük takipçili ve çok beğenili bir hesaba sahip olmak. Sosyal medyanın bu kadar büyük bir yere sahip olmasıyla sosyal medya hizmetleri de ortaya çıkmaya başladı.

1. Crovu Nedir?

Türkiye’de sosyal medya hizmeti denildiğinde akla ilk olarak Crovu geliyor. Peki, Crovu nedir? Twitter, İnstagram, Facebook ve Youtube tarafından ihtiyacınız olan tüm çalışmaları kaliteli hizmet ve kurumsal imajla birleştiren Crovu, ihtiyacınız olan en iyi hizmeti sizlere veriyor.

Crovu nasıl kullanılır denildiğinde ise farklı sosyal medya platformları üzerinden açıklamak mümkün. Peki hangi platformları kullanıyor? https://crovu.co/ sitesinde de bulabileceğiniz cevapları kısaca burada aktaralım.

2. İnstagram Hizmet Paketleri

Gerek bireysel kullanıcılar gerekse markalar için İnstagram büyük bir öneme sahip. Kullanıcılar için takipçi sayıları, görüntü ve beğeniler imajları için önem teşkil ediyor. Crovu’nun sunduğu takipçi paketleri sayesinde organik ve yerli takipçilerle hesabınızı büyütebilir, beğeni paketleri ve otomatik beğeni abonelikleriyle gönderilerinize yüksek beğeniler alabilirsiniz. Videolar içinse görüntüleme paketleri Crovu’nun sunduğu bir diğer özellik.

3. Facebook Hizmet Paketleri

En popüler sosyal mecra olan Facebook’ta da hem kendiniz hem sayfanız için sosyal medya hizmet paketleri mevcut. Facebook sayfa beğenisi ili istediğiniz kadar beğeniyi sayfanız için alabilirsiniz. Takipçi paketi ile kişisel hesabınızda takipçi sayınızı artırabilir ve gönderileriniz için beğeni paketi alabilirsiniz. Kendi hesabınız veya markalarınız için Crovu tarafından sunulan hizmet paketlerinden yararlanabilirsiniz. Faceboo için alabileceğiniz hizmetlerin tamamı hem piyasadaki en uygun fiyatlı hem de tamamen organik takipçiler sayesinde beğeni kalitesini düşürmez. Takipçilerin silinmesi ya da takipten düşmesiyle kaybettiğiniz zaman ve para Crovu’da söz konusu değildir.

4. Twitter Hizmet Paketleri

Twitter’da en çok kullanılan Crovu hizmet paketi ise takipçi paketleridir. Yine organik olan takipçi paketleri sayesinde hem Twitter takipçi sayınız artıyor hem de tweetlerinizin etkileşimleri organik olarak artıyor. Tweetlerinizin pek çok kişi tarafından görünmesini istiyorsanız da Crovu tarafından sunulan Twitter retweet paketini kullanabilirsiniz. Bu paketler sayesinde trend topic’i değiştirecek ölçüde etkili bir kullanıcı bile olabilirsiniz.

Youtube son dönemlerin en popüler video platformu olmuş durumda. Crovu Youtube takip paketleriyle takipçilerinizin organik olarak artmasını sağlarken izlenme paketleriyle de her videonun milyonlara ulaşmasını sağlıyor.

İnstagram, Twitter, Facebook ve Youtube için ihtiyacınız olan tüm hizmetleri Crovu’dan alabilirsiniz. Tamamen organik, yüksek kalitede ve etkileşim veren yerli hesaplar sayesinde takipçi, izlenme, beğeni sayılarınızı artırabilirsiniz. Binlerce kişiye hizmet veren Crovu tamamen profesyonel çalışarak kurumsal bir imaj çizmektedir.

Kolay ve güvenilir ödeme seçenekleriyle internet üzerinden rahatlıkla ödemenizi yaparak Crovu’nun dilediğiniz hizmetinden yararlanabilirsiniz.

Crovu hizmetleriyle ilgili detaylı bilgilere ve paket fiyatlarına web sitesinden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda merak ettiklerinizi destek birimiyle görüşerek öğrenebilirsiniz.

Aşağıdaki link aracılığı ile dilerseniz Crovu’nun takipçi paketlerine göz atabilirsiniz;

https://crovu.co/instagram-takipci-satin-al/