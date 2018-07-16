Cristiano Ronaldo Juventus'a imzayı attı

Juventus'un Real Madrid'den 105 milyon euroluk bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Cristiano Ronaldo, resmen kendisini Siyah Beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.

Juventus, Real Madrid'in Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo'yu 105 milyon euroluk bir bonservis bedeli karşılığında renklerine bağladığını duyurmuştu.

Dünyaca ünlü yıldızı taşıyan özel jet, dün öğle saatlerinde Torino'daki Caselle Havaalanı’na iniş yapmıştı. Ronaldo'nun yanında eşi Georgina Rodriguez de vardı.

KRALLAR GİBİ KARŞILANDI

33 yaşındaki futbolcu, bugün sağlık kontrolü için Allianz Stadyumu'na gelirken kendisini yüzlerce taraftar karşıladı. Bol bol imza dağıtan dünyaca ünlü yıldıza adeta krallar gibi karşılandı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Ronaldo, daha sonrasında ise stadyumun içinde bulunan kliniğe girerek kontrolünden geçti. Portekizlinin J-Medical'deki anları kameralara bu şekilde yansıdı:



JUVENTUS RESMEN BİLDİRDİ

Juventus kulübü, Ronaldo transferini Serie A'ya resmen bildirdi. Serie A'nın resmi internet sitesinde Ronaldo'nun kesin olarak Torino ekibine katıldığı duyuruldu.

TESİSLERDE TARAFTARLARI SELAMLADI

Sağlık kontrolünden başarıyla geçen Ronaldo, bundan böyle antrenmanlarını yapacağı yeni tesise gelerek taraftarları selamladı.

Kaynak: Ajanslar