Coşkun Göğen'in kızı hayatını kaybetti

Ünlü sinema sanatçısı Coşkun Göğen'in (73) bir süredir kanser tedavisi gören kızı Dünya Göğen (36), İstanbul'da yaşamını yitirdi. Göğen'in cenazesi yarın Antalya'da toprağa verilecek.

Antalya'da yaşayan Türk sinemasının sevilen karakter oyuncusu 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'in ortancı kızı Dünya Göğen, tedavi gördüğü İstanbulAcıbadem Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

1.5 YILDIR KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Ses sanatçısı Engin Evin, kişisel Facebook hesabından, 1.5 yıldır kanser tedavisi gören Göğen'in yaşamını yitirdiğini duyurdu. Engin Evin, "Canım Coşkunumun biricik kızı Dünya'mızı kaybetmemizin üzüntüsü içindeyiz. Coşkunum başın sağolsun, sana ve geride kalanlara sabırlar dilerim" ifadelerini kullandı.

YARIN ANTALYA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yönetici pozisyonunda çalışan Dünya Göğen'in cenazesi, yarın Antalya'da toprağa verilecek. Coşkun Göğen'in, Uzay ve Güneş adlı iki kızı daha bulunuyor.

NURİ ALÇO: "COŞKUN'UN ACISI TARİF EDİLEMEZ"



Habertürk'e konuşan Nuri Alço, kızını kaybeden yakın arkadaşı Coşkun Göğen ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Canım arkadaşım Coşkun, bu acıyı 2 yıldır yaşıyordu. Kendi içinde yaşadı. Evlatlarına çok düşkün bir baba. Onun acısı tarif edilemez. Şimdi yanlarından çıktım. Yarın memleketi Antalya'da defnedecekler. Cenaze törenine de katılacağım."

KIZININ KANSER OLDUĞUNU ÖĞRENDİĞİNDE BU PAYLAŞIMI YAPMIŞ



Öte yandan, usta oyuncu Coşkun Göğen'in kızının hastalığını öğrendiği tarihte, "Allah kimseye sevdiğinin acısını göstermesin" paylaşımını yaptığı öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar