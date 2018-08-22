Çorum'da iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Çorum’un Sungurlu ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Bu trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Ankara’dan Çorum istikametine seyir halinde Hüsamettin Sapanlı yönetimdeki 06 BC 1272 plakalı otomobil, Budaközü Kavşağı’nda Murat Kirazlı yönetimdeki 19 KY 143 plakalı otomobil ile çarpıştıktan sonra trafik ışıklarına çarparak durabildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Meydana gelen trafik kazasında Hüsamettin Sapanlı, Yeliz Sapanlı, Deniz Sapanlı ve Duru Sapanlı yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine İtfaiye ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocukları İtfaiye ekipleri sakinleştirirken, yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Ajanslar