Çorum'da 48 metre derinliğinde obruk oluştu

Çavuşçu köyünde devasa obruk oluştu.

Çorum Sungurlu'da bağlı Çavuşlu köyünde oluşan obruk, köylülerin tedirgin olmasına neden oldu. Çavuşlu köyünde yaklaşık 5 metre çapında obruk oluştu. Kendi imkanlarıyla obruğu kapatmaya çalışan köylüler, başarılı olamayınca durumu yetkililere bildirdi.

İlçeye bağlı 200 haneli köyde oluşan obruk köylüleri tedirgin etti. Geçen hafta cuma günü meydana gelen obruk üzerine Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen, DSİ, İl Özel İdaresi, AFAD ve jeoloji mühendisleri köye giderek incelemelerde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, göçük alanı çevresine güvenlik şeridi çekti.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) uzmanlarınca yapılan incelemenin ardından, obruğun dolgu malzemesiyle kapatılması kararlaştırıldı. İl Özel İdaresinden gelen ekiplerce yüklü miktarda hafriyat çukura döküldü ancak çukurun kapanması için yeterli olmadı.

Köy muhtarı Kadir İşgüzer, göçük nedeniyle endişeli olduklarını söyledi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, göçük alanı çevresine güvenlik şeridi çekti.

Obruğun altında bulunan suyun, gerekli incelemelerin yapılmasının ardından köye içme suyu kaynağı olarak kazandırılmasını istediklerini ifade eden Kadir İşgüzer, suyun içmeye elverişli olmaması durumunda kullanma suyu olarak da değerlendirebileceklerini kaydetti.

Etrafı güvenlik şeridi ile çevrilen obruğun, üzücü bir olaya sebebiyet vermemesi için bir an evvel kapatılmasını istediklerini belirten İşgüzer, "Allah'tan dileğimiz üzücü bir kaza olmaması. Devletimizin de bu duruma bir an önce bir çare bulacağından eminiz" diye konuştu.

Köy sakinlerinden 73 yaşındaki Bayram Ilıkkan da bu yaşına kadar böyle bir durumla karşılaşmadığını belirtti.

"2 tonluk beton kitlesini bile yuttu"

Öte yandan, Kaymakam Mitat Gözen, beraberindeki heyetle köyde incelemelerde bulundu.

Gözen, obrukla ilgili gerekli tedbirlerin alınmaya çalışıldığını bildirdi.