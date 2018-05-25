Çorba diyeti ile zayıflamanın sırrı çözüldü

Özellikle de zayıflamak gibi bir hedefimiz varsa, sağlıklı, protein deposu, az kalorili çorbayı sofradan eksik etmemekte fayda var. Çorba diyeti ile zayıflamanın sırrı çözüldü.

Son zamanlarda medyada sık sık ünlüleri zayıflatan, mucizevi çorba diyetlerine dair haberler karşımıza çıkıyor. Televizyon ve gazetelerde hızlı ve zahmetsizce kilo vermek adına, pek çok çorba diyeti tarifi veriliyor ve öneriler yapılıyor. Sağlıklı zayıflamanın ve sağlıklı yaşamanın yolunun doğru beslenmekten ve düzenli egzersiz yapmaktan geçtiğini belirten diyetisyen Gizem Tutar, hızlı kilo verme konusunda doğadaki hiçbir besinin mucizevi olmadığını söylüyor. Mucizevi çorba diyetleri konusuna açıklık getiren diyetisyen, piyasada pek çok çorba diyetinin yer aldığını; buna karşın çorba diyetlerinin bir kilo verme yöntemi olarak kabul edilmemesi gerektiğini belirtiyor. Çorba diyeti yapılacaksa bile haftada bir günden fazla yapılmaması gerektiğini söyleyen Tutar, Tutar'lı Diyet’in “Yağ Yaktırıcı Çorba Tarifini” de okuyucularıyla paylaşıyor.

Zengin içerikleri ve besleyici özellikleri ile sofralarımızda özel bir yere sahip olan çorbalar özellikle kış aylarında Türk mutfağının vazgeçilmezlerindendir. Kimi zaman güne sıcak bir başlangıç yapmak, kimi zaman açlığımızı bastırmak, soğuk kış günlerinde içimizi ısıtmak, ya da hasta yatağımızda ilaç niyetine içilen çorbalar mutfağımızın önemli lezzetlerindendir. Kara lahana, bakla ve brokoli gibi çeşit çeşit sebzelerden deniz mahsullerine; mercimek, nohut gibi kuru baklagillerden et, süt, yoğurt gibi hayvansal besinlere; un, mısır, bulgur gibi tahıl ürünlerinden kelle, paça, işkembe gibi sakatatlara kadar pek çok besin maddesinin çorbası yapılabilmekte ve çorbalar diyet programlarında da kendilerine yer bulabilmektedir. Son zamanlarda medyada sık sık ünlüleri zayıflatan çorba diyetlerine ait haberler karşımıza çıkmakta, hal böyle olunca da bu “mucizevi” çorba diyetlerine dair reçeteler zaman zaman hepimizin dikkatini çekmektedir.





Lahana çorbası diyeti akımı ile başlayan mucizevi çorba diyetleri konusuna açıklık getiren Gizem Tutar, hızlı kilo verme konusunda doğadaki hiçbir besinin mucizevi olmadığını söylüyor. Piyasada pek çok çorba diyetinin yer aldığını söyleyen Tutar, bunlardan bazılarının bütün öğünlerde yani gün boyunca çorba içilen diyetler, bazılarının ise iki öğün çorba tüketilen ve bir öğünün serbest bırakıldığı diyetler olduğunu belirtiyor.



Tutar’a göre “bütün gün çorba içilen diyetlerin kısa zamanda sonuç vermesinin temel nedenlerinden biri, gün boyunca sadece çorba tüketildiğinde günlük kalori alımının oldukça düşmesidir. Yani tüm gün çorba diyetlerinin temel mantığı, herhangi bir düşük kalorili diyet ile aynıdır. Şöyle ki vücut ihtiyaç duyduğu kalorinin altında kalori aldığı için kilo kaybı gerçekleşmektedir. Bu şekilde yapılan tüm gün çorba diyetleri uzun süre uygulandığında, vücuttan kas ile su kaybına ve metabolizmanın yavaşlamasına neden olabilmektedir. Bu tip bir diyet kısa sürede başarı sağlasa da uzun süreçte kayıplara neden olacaktır. Bir öğünün serbest olduğu çorba diyetleri ise hem daha yüksek kalori hem de daha fazla vitamin ve mineral içerdiğinden ötürü tüm gün çorba diyetlerine göre daha sağlıklı kabul edilebilir.

Çorba ile ilgili bilimsel gerçekler



Sağlıklı zayıflamanın ve sağlıklı yaşamanın yolunun doğru beslenmekten ve düzenli egzersiz yapmaktan geçtiğini belirten Diyetisyen Gizem Tutar, Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden olan “çorba” hakkındaki bilimsel gerçekler hakkında da şunları söylüyor: Ana yemekten önce çorba tüketen kişilerin, çorba tüketmeyen kişilere göre o öğünde ve tüm gün boyunca daha az kalori aldıkları ve kendilerini daha uzun süre tok hissettikleri belirlenmiştir. Ana yemekten önce yapılan bir bilimsel çalışmada, karbonhidrat içeren çorbaları tüketen kişilerin gün boyunca karbonhidratlı yiyeceklere daha fazla yöneldiği, protein içerikli çorbaları tüketen kişilerin ise gün boyunca proteinli besinleri daha sık tercih ettikleri gözlenmiştir. İçeriğinde süt, yoğurt, yumurta, et, tavuk veya balık gibi protein kaynakları bulunan çorbalar unlu çorbalara göre daha uzun süre tok tutar. Çorbalara, acı kırmızı pul biber eklenmesi çorbanın metabolizma hızlandırıcı özellik kazanmasını sağlar.



Bütün bu bilgiler ışığında çorba diyetlerinin bir kilo verme yöntemi olarak kabul edilmemesi gerektiğini belirten diyetisyen Gizem Tutar, çorba diyeti yapılacaksa bile haftada bir günden fazla yapılmaması gerektiğini söylüyor.

Metabolizma Hızını Arttıran Yağ Yakıcı Çorbalar Nasıl Yapılır:

Yağ Yakan Yulaf Çorbası: Yulaf içeriğini meydana getirmekte olan yoğun lif kaynağı ile tokluk hissi sağlayan oldukça doyurucu nitelikte bir besindir. Posa açısından da barındırmakta olduğu zenginlik ile yağ yakımının hızlandırılmasında rol oynamaktadır. Yağ yakıcı yulaf çorbasının tarifi şu şekilde yapılır;

Malzemeler:

80 gram (1 çay bardağı yulaf)

200 ml. süt

1 adet orta boy kuru soğan

40 gram (yarım çay bardağı) zeytinyağı

2 diş kadar sarımsak

1 litre su

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber



Hazırlama ve Tüketim Önerisi:

Kabuklarını soyup, ince ince doğramış olduğunuz soğanları zeytinyağı ile kavurun ve üzerine rendelemiş olduğunuz sarımsakları ekleyin. Ardından baharatlarla yulafı ilave ettikten sonra; süt ile birlikte suyu da ekleyin. Başından ayrılmadan kaynayana kadar karıştırın. Tercihinize göre tuz ve karabiber ekleyerek servis edin; günde bir kez tüketimi tavsiye edilmektedir.

Yağ Yakan Lahana Çorbası: Lahana çorbası içinde en yüksek düzeyde etki gösteren besin olan bu çorba yağ yakıcı özelliğinin yanı sıra vücuttan toksin ve ödem atılımını da sağlayacaktır. Lahana yağ yakan bir sebzedir ve vücutta fazla yağları yakmanıza yardımcı olur.

Malzemeler:

1 adet pırasa

2 adet domates

3 adet soğan

1 demet kadar maydanoz

2 adet yeşilbiber

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 litre su



Yapılışı:

Tarifi için tüm sebzeleri yıkayıp ardından küçük parçalar halinde doğradıktan sonra bir tencereye alın. Ardından tuz ve karabiber ekleyip, suyu ilave edin. Kaynama noktasına eriştikten sonra 10 dakika daha altını açarak kaynatın. Arzunuza göre yağ yakıcı çorba tarifini limon sıkarak günde iki kez tüketebilirsiniz.

Yağ Yakan Domates Çorbası: Domates çorbası denilince aklınıza erimiş kaşar taneleri geliyor olabilir. Fakat bu tarifimizde bu lezzetli çorbaya birkaç eklemede bulunacağız. Çorbanın orijinal tarifi kaşar ve kıtır ekmek gibi öğelerle bir araya getirilerek tam bir kalori bombasına dönüştürülüyor. Oysaki bir yapmış olduğumuz birkaç değişiklik ile yağ yakımını sağlayan lezzetli bir çorba yemeği yapacağız.

Malzemeler:

4 adet domates

5 adet lahana yaprağı

1 adet kırmızı biber

1 yemek kaşığı yulaf

3-4 fesleğen yaprağı

1 litre su

Yarım çay kaşığı tuz

Tarifi:

Tüm sebzeleri yıkadıktan sonra küçük parçalar halinde doğrayın. Ardından bir tavaya alıp suyunu salana dek pişirin. Yulafı ekledikten sonra birkaç dakika kadar karıştırıp, bir tencereye alın ve 1 litre su ilave edip kaynayıncaya dek karıştırın. Servis etmeden önce tuz karabiber ve fesleğen yaprağı ilave edin. Günde 3 kez tüketilebilmektedir.

Yağ Yakan Kabak Sebzesi Çorbası Tarifi: Lifli bir içeriğe sahip olan kabak; yüksek ölçüde tokluk hissi sağlamaya yardımcı olurken; kırmızıbiber ve maydanoz sayesinde metabolizma hızının arttırılmasını sağlayacaktır.

Malzemeler:

1 adet (büyük boyutlarda) kabak

1 adet (kırmızı) soğan

2 adet domates

1 adet papya biber

1 yemek kaşığı zeytinyağı

5-6 yaprak maydanoz

600 ml. su



Hazırlanışı:

Kabak çorbası tarifi için tüm sebzeleri yıkayın ve ardından küçük parçalar haline gelecek şekilde doğrayın. Bir tencereye zeytinyağını ekleyin ve sebzeleri kısa bir süre kavurun. Ardından suyu ilave edin ve kaynayıncaya kadar karıştırın. Ocağın altını kapatmadan 2-3 dakika kadar önce maydanozları ekleyin. Günde 1 kez tüketilebilecek olan kabak çorbasını dilerseniz pul biber ile servis edebilirsiniz.

Yağ Yakıcı Nohut Çorbası: Güçlü içeriği zengin çeşitliliği ile metabolizma hızını artıran ve faydalı etki sağlayan yağ yakan nohut çorbası; öğün olarak tüketilebilecek kadar doyurucu niteliktedir.

Malzemeler:

1 kase kadar önceden haşlanmış nohut

Yarım pırasa

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı (10 gram) zerdeçal

1 çorba kaşığı sirke

Küp doğranmış 1 kase kadar kereviz sapı

1 adet soğan

1 diş kadar sarımsak

Yarım çay kaşığı pul biber

1 litre su



Nohut Çorbasının Tarifi:

Yıkanmış sebzeleri küçük parçalar halinde doğrayın ve diğer tüm malzemeler ile birlikte bir tencereye alın. Üzerine 1 litre kadar su ekleyip kaynayıncaya kadar karıştırmaya devam edin. Sebzelerin iyice yumuşadığından emin olduğunuzda ocaktan alarak blendırdan geçirin. Hazırlamış olduğunuz çorbanın günde bir kez tüketilmesi gerekmektedir.

Yağ Yakan Çorba Yapılışı İle Zayıflama, Çorbalar Yağ Yakar mı?

Kilo problemi yaşamakta olan insanlara gerek sosyal çevreleri gerekse çeşitli medya araçları unsurlarıyla empoze edilmiş olan tamamıyla yanlış bir düşünce bulunmaktadır: bütün günü aç geçirmek. Hâlbuki bu kanı hem genel sağlık açsından çok tehlikelidir hem de zayıflamak için oldukça zor olmasına karşın bir o kadar da işlevsizdir. Çünkü bünyenizin alışmış olduğu bir besin alımı varıdır ve bunu aniden kestirip atamazsınız. Uygulanılması gereken doğru yöntem ise; düşük kalori içerikli besinler ile tokluk hissi meydana getirmek ve yeme alışkanlıklarını yeniden düzenlemek olmalıdır. Ayrıca tüm günü aç geçirip yalnızca tek öğün ile beslenmeniz ise; kilo almayı dahi sağlayabilir. Çünkü bütün günü boş geçiren midenin sindirim faaliyetleri yavaşlar ve metabolizma hızı düşer. Bu noktada yemiş olduğunuz akşam yemeği yeterli ölçüde sindirimsel enzim ile reaksiyona giremez ve sonucunda ise; “Su içsem yarıyor” cümlesini kurmaya mahkûm olursunuz.

Kaynak: Ajanshaber