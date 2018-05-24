Cömert Salman tüm borçları siliyor!

Prens Salman, ülkenin tüm futbol kulüpleri ve milli takımının dış borçlarını şahsen kapatacağını açıkladı.

Arab News'in haberine göre Prens Muhammed bin Selman, ülkenin tüm futbol kulüpleri ve milli takımlarının dış borçlarının kapatılması ve önümüzdeki sezonun harcamaları için 340 milyon dolar ayıracak.

Suudi Arabistan milli takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası grup müsabakasında Rusya'nın rakibi olacak. İki takım, 14 Haziran'da turnuvanın açılış maçında Moskova'nın Lujniki stadyumunda karşılaşacak.

Kaynak: ajanslar