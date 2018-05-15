"Çok gol atmamız bence tesadüf"

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında Karabükspor'u 7-0 yenerek hem averajda ezeli rakibi Galatasaray'ı yakaladı hem de sarı-kırmızılı ekibi geride bırakarak ligin en çok gol atan takımı oldu.

LİGDE 75 GOLE ULAŞTI

Aykut Kocaman, bu sezon Fenerbahçe'ye defansif ve sıkıcı futbol oynatmakla eleştirilmesine karşı her zaman futbolun doğrularını yaptığını ve günümüz futbolunun böyle oynandığını savundu.

Taraftarların ve medyanın söylemlerine karşın tarzından ödün vermeyen Kocaman'ın takımı ligde 75 gol ve artı 41 averaja ulaştı. Şampiyonluk yolunda son derece önemli olan averaj hesabında sarı-kırmızılı takımı yakalayan sarı-lacivertliler, toplam gol sayısında da öne geçti.

Ligde 74 golü bulunan Galatasaray'ı geçerek en çok gol atan takım olan Fenerbahçe'de Aykut Kocaman, Karabükspor maçı sonrası bu durumu yorumladı.

Karşılaşma sonrası yapılan basın toplantısında, "Ligin en fazla gol atan ekibi Fenerbahçe" yorumu üzerine Kocaman, "Bence tesadüf" şeklindeki ifadelerle göndermede bulundu.

Kaynak: ajanslar