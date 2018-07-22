Cocu'nun Josef kararı şaşırttı

West Ham United'a transferi son anda gerçekleşmeyen Josef'e İngiliz ekibi Watford geçtiğimiz günlerde teklif yapmıştı. Bunun üzerine Cocu takımda kalması için rapor verdi. Brezilyalı oyuncunun sözleşmesi uzatılacak.

West Ham United'a transferi son anda gerçekleşmeyen Josef'e İngiliz ekibi Watford geçtiğimiz günlerde teklif yaptı. Sarı-lacivertli ekibin Josef'i satarak transfere kaynak oluşturma planı Cocu'dan veto yedi.

''ONA İHTİYACIM VAR''

Teknik direktör Phillip Cocu, hazırlık kampında çok iyi performans gösteren ve takımda direkt oynatmayı planladığı Josef için yönetime, "Takımda kalacak. Ona ihtiyacım var" raporunu verdi.

3 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Bunun üzerine Fenerbahçe yönetimi ve sportif direktör Damien Comolli 1 yıllık sözleşmesi kalan Josef'in sezon sonunda bedavaya başka bir takıma gitmesinin önüne geçmek için Brezilyalı futbolcuya 3 yıllık yeni sözleşme teklif etme kararı aldı.

Josef ile en kısa sürede msaya oturulacağı, Brezilyalı futbolcunun makul bir iyileştirme karşılığında 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar