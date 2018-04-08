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Çocukluğumuzdan beri duyduğumuz uydurma bilgiler

Çocukluğumuzdan beri duyduğumuz uydurma bilgiler

1. Çin Seddi aydan görünebilir Ay üzerindeyseniz pek çok şey görebilirsiniz ama Çin Seddi bunlardan biri değildir. 1938 tarihli "Second Book of Marvels" isimli kitabında Richard Haliburton Çin Seddinin ayndan görülebilen insan yapımı olan tek şey olduğunu iddia etti. Ama Çin Seddi sadece en fazla 10 metre genişliğinde ve çevresi ile aynı renkte ve bu da onu bırakın aydan uydudan izlerken bile çıplak gözle görmeyi imkansız hale getiriyor
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Yaşam 08 Nisan 2018 - 13:40

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