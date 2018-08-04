Çocuklarını yangından kurtaran anne hayatını kaybetti

Çin'de bir apartman dairesinde çıkan yangında, bir anne çocuklarını kurtarabilmek için kendi canını feda etti ve hayatını kaybetti.

Çin'de bir apartmanda yangın çıktı. İftaiye ekipleri hemen olay yerine gelirken, yangın kısa sürede binayı çepeçevre sardı. Dairelere kadar ulaşan alevler, apartman sakinlerini de tehdit ederken, bir anne çocuklarını kurtarmak içinkendi canını feda etti.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Anne yangında mahsur kalınca çocuklarını kurtarmak için onları 5.kattan attı. 2 kardeş komşuları tarafından çarşaflarla yakalanarak kurtarıldı. Çocuklarını kurtarmak için son gücünü kullanan anne ise hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: Ajanslar