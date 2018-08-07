Çocuklara toplu taciz iddiasında dehşete düşüren detaylar!

Bir spor kulübünün basketbol takımında 11-14 yaş arasındaki erkek çocukların taciz edildiği ileri sürüldü. Tacizcinin odada bulunanlar tarafından videoya çekildiği iddia edildi.

Aydınlık'ta yer alan habere göre, bir spor kulübünün basketbol bölümünde koç M.E ve yardımcısı A.Ş'nin, 11-14 yaş arasındaki erkek çocukları sırayla taciz ettiği ileri sürüldü.

GÖRÜNTÜLERİN YETKİLİLERE ULAŞTIRILACAĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Olayın bir otel odasında yaşandığı öne sürülen haberde, "Aydınlık’a ulaşan görüntülerde çocukların belden aşağısının çırılçıplak soyularak yatağa yüzüstü yatırıldığı görülüyor. Görüntülerde çocukların özel bölgelerine zorla krem sürülüyor ve sprey sıkılıyor" dendi. Gazete yöneticileri, habere düştüğü notta taciz anına ilişkin görüntüleri ve olaya karışın kişilerin isimlerini yetkililere ulaştıracaklarını kaydetti.

''BENİM NE SUÇUM VAR''

Haberde, söz konusu videoda yer alan görüntülerde şunların yaşandığı iddia edildi:

"Bazı çocuklar 'Benim ne suçum var' diye kaçmaya çalışıyordu, bazı çocuklar da 'Çok acıyor' diye bağırıyordu. Bu sırada da bazı kişilerin tekbir getirdikleri duyuluyor. Görüntülerde bazı çocukların erkeklik organlarına da tokat atıldığı görülüyor. Çocuklara karşı zor kullanıldığı net olarak görünüyor."

Kaynak: Ajanslar