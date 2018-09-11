Çocuğunun düştüğünü gören anne camdan atladı

3 yaşındaki Abdulvahap Karakaya oyun oynarken camdan düştü. Oğlunun camdan düştüğünü komşulardan öğrenen anne, kendini camdan aşağı bıraktı.

Bursa’da 3 yaşındaki oğlu Abdulvahap Karakaya camdan düşünce arkasından atlayan anne Nigar Karakaya’nın (39) ilk ifadesi alındı. Anne Karakaya ifadesinde oğlu düştüğü sırada uyuduğunu ve bebeğinin düştüğünü kapıya gelen başka bir çocuktan öğrendiğini söyledi.

EVDE OYUN OYNARKEN CAMDAN DÜŞTÜ

Olay merkez Yıldırım ilçesine bağlı Emirsultan Mahallesi Gündoğdu sokakta 25 Ağustos tarihinde meydana geldi. 3 yaşındaki Abdulvahap Karakaya evde oyun oynadığı sırada camdan düştü.

ANNE OĞLUNUN ARKASINDAN ATLADI





Bunu komşusunun haber vermesiyle öğrenen anne Nigar Karakaya da oğlunun düşmesine dayanamayarak arkasından atladı. Olayda minik Abdulvahap hayatını kaybederken, anne Nigar Karakaya ise bir arabanın üzerine düşerek ağır yaralandı.

ANNENİN TEDAVİSİ TAMAMLANDI





Yoğun bakımda tedavisi tamamlanan anne Karakaya sağlık durumu iyiye gidince normal odaya alındı. Anne Karakaya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine verdiği ifadede, oğlunun düştüğünü kapıya gelerek haber veren bir kız çocuğundan öğrendiğini dile getirdi.

"KENDİMİ KAYBETTİM"





Karakaya ifadesinde, “Ben olay günü oğlumu alıp anneme bayram ziyaretine gitmiştim. Oğlumla birlikte annemin evinde uyuyordum. Ben uyurken çocuk uyanmış ve evde oynarken aşağıya düşmüş. Ben düştüğünü görmedim. Kapımız çaldı. Kapıyı açınca bir kız çocuğu bizim evin camından bir çocuğun aşağıya düştüğünü söyledi. Ben oğlumun düştüğünü o kız çocuğundan öğrendim. Camdan aşağıya doğru bakınca oğlumu yerde gördüm ve kendimi kaybedip gidip başka bir camdan da ben atladım.” dedi. Acılı annenin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Kaynak: Ajanslar