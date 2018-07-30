Cocu takımdaki genç oyuncuları değerlendirdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun takımdaki genç oyuncuları değerlendirdi ve Elif Elmas, Barış Alıcı ve Yiğithan Güveli'yle ilgili yönetime olumlu rapor verdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu'nun bazı genç isimlerle ilgili kararları belli oldu.

3 GENÇ OYUNCUYU ÇOK BEĞENDİ

Elif Elmas ve Barış Alıcı'nın ardından Phillip Cocu'nun beğenisini kazanan 3. isim Yiğithan Güveli oldu.

Geçen sezon yaşadığı ağır sakatlığın ardından iyi bir kamp geçiren genç oyuncu, Hollandalı teknik adamın güvenini kazandı.

''TAKIMDA TUTMALIYIZ''

Cocu, Sportif Direktör Comolli'ye verdiği raporda "Takımda tutmalıyız. Gelişimini böyle sürdürürse A takımda fırsat bulma şansı hiç de az değil" ifadesini kullandı.

COCU'NUN OLUMSUZ RAPOR VERDİĞİ İSİMLER



Hollandalı teknik adam Cocu; Ozan Tufan, Salih Uçan, Samed Karakoç ve Ahmethan Köse içinse olumsuz rapor verdi.

Kaynak: Ajanslar