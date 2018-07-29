Cocu Ozan Tufan'ı eledi!

Fenerbahçe yeni teknik direktörü olan Phillip Cocu, Ozan Tufan'ın performansından memnun kalmadı. Cocu, 23 yaşındaki futbolcunun gönderilmesini istiyor.

Fenerbahçe'de Cocu'nun gelişiyle takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan Ozan Tufan için karar verildi.

PERFORMANSINI BEĞENMEDİ

Altınordu ile önceki gün yapılan hazırlık maçında sahaya ilk 11'de çıkan Ozan Tufan'ın performansı tatmin etmedi.

Geçen sezon kadro dışı kaldıktan sonra teknik direktör Cocu'nun bir şans daha verdiği 23 yaşındaki oyuncunun, sahada kaldığı 81 dakikada futbolunun beğenilmediği öğrenildi.

OYUNCUYA KULÜP BULUNMASINI İSTEDİ

Ozan'ın bu haliyle kadroda kalmasının zor olduğu ve menajeriyle temasa geçilerek oyuncuya kulüp bulması yönünde talimat verdiği belirtildi.

Kaynak: Ajanslar